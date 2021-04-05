Toyota показала обновленное споркупе GR 86

Спустя полгода после дебюта второго поколения Subaru BRZ в ноябре прошлого года, компания Toyota показала свою версию дуэта – обновленный GR 86.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Toyota GR 86 станет третьей моделью семейства GR после купе GR Supra и хэтчбека GR Yaris. Внешне модели от Subaru и Toyota отличаются бамперами и решеткой радиатора, а также фирменным декором. Основной акцент, по словам представителей Toyota, уделен ездовым характеристикам и настройки машины.

Внешне модели от Subaru и Toyota отличаются бамперами и решеткой радиатора, а также фирменным декором newsroom.toyota.eu

Новинка стала длиннее на 30 мм (4265 мм), а колесная база выросла на 5 мм (2575 мм). По ширине купе не изменилось – 1775 мм, а высоту уменьшили на 10 мм (1310 мм). Изменения пропорций кузова призваны улучшить аэродинамику.

Для снижения веса передние крылья и крыша выполнены из алюминия newsroom.toyota.eu

Но главным отличием новинки является двукратное увеличение жесткости кузова, что позволит существенно улучшить управляемость и стабильность машины. Для снижения веса передние крылья и крыша выполнены из алюминия, а снаряженная масса выросла по сравнению с предшественником с 1220 до 1270 кг.

Изменения пропорций кузова призваны улучшить аэродинамику newsroom.toyota.eu

На смену двухлитровому мотору пришел атмосферный оппозитный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 л с комбинированным впрыском. Он развивает мощность 235 л.с., а крутящий момент достигает 250 Нм. В паре с ним будет работать 6-ступенчатые МКП или "автомат", которые отправляют крутящий момент к задним колесам. На разгон до "сотни" новинке требуется 6,3 с, что на 1,1 с лучше, чем у предшественника.

На смену 2-литровому мотору пришел атмосферный оппозитный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 л newsroom.toyota.eu

Спереди установлены стойки McPherson, а сзади используется схема с двойными поперечными рычагами сзади. Автомобиль получил вентилируемые тормоза на всех колесах и 18-дюмовые легкосплавные диски с шинами размерностью 215/40.

В салоне появились цифровые приборы и новая информационно-развлекательная система. Кроме того, от своих коллег из Subaru новинка получила комплекс превентивной безопасности EyeSight со стереокамерой под лобовым стеклом.

В салоне появились цифровые приборы и новая информационно-развлекательная система newsroom.toyota.eu

Для того, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию, Subaru не будет поставлять модель BRZ в Европу, а сконцентрирует свое внимание на японском и американском рынках. Появление купе Toyota GR 86 у дилеров запланировано на конец нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Появление купе Toyota GR 86 у дилеров запланировано на конец нынешнего года newsroom.toyota.eu

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