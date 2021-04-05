Toyota показала оновлене спорткупе GR 86

Через півроку після дебюту другого покоління Subaru BRZ в листопаді минулого року, компанія Toyota показала свою версію дуету – оновлений GR 86.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Toyota GR 86 стане третьою моделлю сімейства GR після купе GR Supra та хетчбека GR Yaris. Зовні моделі від Subaru та Toyota відрізняються бамперами та гратами радіатора, а також фірмовим декором. Основний акцент, за словами представників Toyota, приділений їздовим характеристикам та налаштування машини.

Зовні моделі від Subaru та Toyota відрізняються бамперами та гратами радіатора, а також фірмовим декором newsroom.toyota.eu

Новинка стала довша на 30 мм (4265 мм), а колісна база виросла на 5 мм (2575 мм). По ширині купе не змінилося – 1775 мм, а висоту зменшили на 10 мм (1310 мм). Зміни пропорцій кузова покликані поліпшити аеродинаміку.

Для зниження ваги передні крила та дах виконані з алюмінію newsroom.toyota.eu

Але головною відмінністю новинки є двократне збільшення жорсткості кузова, що дозволить істотно поліпшити керованість та стабільність машини. Для зниження ваги передні крила та дах виконані з алюмінію, а споряджена маса зросла в порівнянні з попередником з 1220 до 1270 кг.

Зміни пропорцій кузова покликані поліпшити аеродинаміку newsroom.toyota.eu

На зміну дволітровому мотору прийшов атмосферне опозитний 4-циліндровий двигун об'ємом 2,4 л з комбінованим уприскуванням. Він розвиває потужність 235 к.с., а обертовий момент досягає 250 Нм. У парі з ним працюватиме 6-ступінчасті МКП або "автомат", які відправляють крутний момент до задніх коліс. На розгін до "сотні" новинці потрібно 6,3 с, що на 1,1 с краще, ніж у попередника.

На зміну 2-літровому мотору прийшов атмосферне опозитний 4-циліндровий двигун об'ємом 2,4 л newsroom.toyota.eu

Спереду встановлені стійки McPherson, а ззаду використовується схема з подвійними поперечними важелями ззаду. Автомобіль отримав вентильовані гальма на всіх колесах та 18-дюймові легкосплавні диски з шинами розмірністю 215/40.

У салоні з'явилися цифрові прилади та нова інформаційно-розважальна система. Крім того, від своїх колег з Subaru новинка отримала комплекс превентивної безпеки EyeSight зі стереокамерой під лобовим склом.

У салоні з'явилися цифрові прилади і нова інформаційно-розважальна система newsroom.toyota.eu

Для того, щоб не створювати внутрішню конкуренцію, Subaru не буде поставляти модель BRZ в Європу, а сконцентрує свою увагу на японському та американському ринках. Поява купе Toyota GR 86 у дилерів заплановано на кінець нинішнього року, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Поява купе Toyota GR 86 у дилерів заплановано на кінець нинішнього року newsroom.toyota.eu

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