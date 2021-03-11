Toyota показала коллекционную версию спорткара Supra

Компания Toyota представила лимитированную версию своего спорткупе Supra в исполнении GR Supra Jarama Racetrack Edition.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка станет настоящим коллекционным экземпляром, так как планируется изготовить всего 90 экземпляров модели, причем все они предназначены исключительно для европейского рынка.

GR Supra Jarama Racetrack Edition создана спортивным подразделением компании и посвящена знаменитой испанской гоночной трассе "Ярама", на которой проводились кольцевые автогонки с 1967 по 2006 год.

Новинка получит особую окраску Horizon Blue, черные декоративные акценты, 19-дюймовые легкосплавные диски и красные тормозные суппорты. Салон модели отделан черной алькантарой с контрастной синей прострочкой. Приборную панель украсят карбоновые вставки, а перед передним пассажиром на планке будут нанесены порядковый номер экземпляра, фирменная символика и силуэт гоночной трассы.

В стандартную комплектацию модели войдут гоночные "ковши", 8,8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной систему, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистему с 10-ю динамиками. Также автомобиль получит комплексную систему безопасности Toyota Safety Sense+, которая включает большой список электронных "помощников" водителя.

Под капотом модели расположился 3-литровая турбированная рядная "шестерка", которая развивает мощность 340 л.с. и обладает крутящим моментом в 500 Нм. В паре с мощным мотором работает 8-ступенчтаая автоматическая трансмиссия. С таким арсеналом GR Supra Jarama Racetrack Edition способна разогнаться до первой "сотни" за 4,3 секунды.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota показала тизер своей новой модели. Электрический кроссовер дебютирует 17 марта.