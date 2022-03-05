Porsche прекратил поставки автомобилей в РФ

Компания Porsche объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию в связи с агрессией против Украины. Все операции прекращаются немедленно.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Напомним, что Porsche входит в состав Volkswagen. Ранее немецкий концерн также объявил о прекращении поставок автомобилей в РФ и остановке производства на своих предприятиях.

В свою очередь Skoda объявила о приостановлении своей деятельности на территории РФ. Это касается не только продаж новых автомобилей, но и производства на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Сборка и продажи прекращены "до особого распоряжения", поэтому неизвестно, когда компания возобновит работу. Сотрудникам заводов обещают выплатить краткосрочные пособия.

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Большинство мировых автомобильных компаний решили уйти из страны-агрессора. Например, Mercedes-Benz и Daimler Trucks ранее объявили о замораживании деятельности на рынке. Мера касается не только экспорта легковых и малотоннажных автомобилей, но и локального производства.

2 марта аналогичное заявление сделала Ford Motor Company, сообщив о "приостановке деятельности и операций совместного предприятия "Соллерс Форд". Завод прекратил свою работу, при этом руководство обещает исполнить все социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного отпуска. Вот только, сколько он продлится, также неизвестно.

Прекратились поставки автомобилей BMW и их сборка в РФ. Британский Rolls-Royce, входящий в состав немецкого концерна тоже прекращает поставку своих автомобилей.

О приостановке операций в РФ заявили и другие производители авто, включая Volvo, Jaguar и Land Rover.

Пока продолжают свою работу южнокорейские Kia и Hyundai, которые и ранее проявляли свою аморальную "нейтральную" позицию. Также никаких действий не предпринимают китайские бренды, которые таким образом намерены, по всей видимости, увеличить свою долю рынка в стране-агрессоре.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda на своем предприятии в Закарпатье организовала логистический гуманитарный хаб.