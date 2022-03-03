BMW прекратит экспорт и производство в России

Немецкий концерн BMW намерен прекратить экспорт автомобилей в страну-агрессор и прекратит сборку автомобилей с на заводе в Калининграде.

Об этом сообщает Wall Street Journal. "Мы осуждаем агрессию против Украины и с большой тревогой следим за развитием событий", – заявил представитель BMW. "В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления".

BMW также заявила, что сбои в цепочке поставок, такие как закрытие некоторых заводов-поставщиков в Украине, повлияют на производство на некоторых заводах.

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Два года назад компания BMW отказалась от строительства собственного завода в Калининграде и вместо этого стала партнером российского автопроизводителя "Автотор", который собирает автомобили BMW из машинокомплектов.

Решение BMW было принято после того, как все большее число автомобильных компаний закрывают заводы в России или прекращали продажу автомобилей там после того, как западные страны ввели ряд экономических и финансовых санкций против Москвы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании Mercedes-Benz и Daimler Trucks уходят из России.