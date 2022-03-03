Mercedes-Benz и Daimler уходят из России

Немецкий концерн прекратил экспорт автомобилей в страну-агрессор. Также остановлено локальное производство машин на заводе в Подмосковье.

Об этом сообщает Аutomobilwoche. Компания Mercedes-Benz присоединилась к перечню автопроизводителей, которые останавливают деятельность в стране-агрессоре. Заявлено, что Mercedes-Benz прекратил экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в РФ. Кроме того, на неопределенный срок остановлено локальное производство.

Напомним, что почти три года назад, весной 2019 года, компания Mercedes-Benz открыла свой первый автомобильный завод недалеко от Москвы. Производственный комплекс, построенный более чем за 250 миллионов евро, рассчитан на более чем 1000 рабочих мест.

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Там собирают седаны Mercedes-Benz E-Class, а также кроссоверы GLC, GLE и GLS в различных комплектациях. Машинокомплекты для сборки приходили на завод из Германии и США. Остальные модели Mercedes-Benz поставлялись в Россию в готовом виде.

Несколько других немецких компаний ранее поддержали первую волну санкций и объявили об уходе с российского рынка. Аналогичное решение об остановке поставок на российский рынок приняла и родственная компания Daimler Truck, которая выпускает грузовики, автобусы и спецтехнику Mercedes-Benz. Особенно важно, что компания прекратила сотрудничество с КАМАЗом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, немецкая Porsche испытывает трудности из-за отсутствия комплектующих из Украины.