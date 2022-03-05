На заводе 'Еврокар' открыли логистический гуманитарный хаб

На базе завода "Еврокар" в Закарпатье начал работу по доставке гуманитарных грузов. Он принимает помощь от стран Евросоюза для Украины, которая воюет с армией российского захватчика.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". Местонахождение хаба позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездные пути двух видов – европейского и украинского образца. Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба уже отбыл в Харьков.

В первую очередь жителям Украины будут отправлять грузы с медикаментами, средствами гигиены, пищевые продукты длительного хранения, одежду, воду, детские продукты (еду, подгузники и т.д.), спальные мешки и кариматы.

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