Пекинский автосалон отменили из-за коронавируса

Международный автомобильный салон в Пекине, который проводится раз в два года, отменили из-за очередной вспышки коронавируса в Китае. Пока организаторы не определились с датой, на которую перенесут мероприятие.

Об этом сообщает Automotive News China. Организаторы Пекинского автошоу, которое должно было состояться в конце апреля, отложили мероприятие из-за недавней вспышки случаев заболевания COVID-19 в Китае.

В настоящее время Китай борется с самой большой волной местных случаев заражения COVID-19 с 2020 года. Торговая выставка на крупнейшем в мире автомобильном рынке каждый год чередуется между Пекином и Шанхаем.

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Автошоу традиционно привлекает как международных, так и отечественных автопроизводителей, включая Volkswagen, Toyota и Geely, и часто используется в качестве стартовой площадки для анонсирования новых моделей. Напомним, что в 2020 году Пекинский автосалон был перенесен с апреля на сентябрь из-за коронавируса.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Китае к 2025 году четверть автомобилей BMW будут электрическими.

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