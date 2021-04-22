В Китае к 2025 году четверть автомобилей BMW будут электрическими

Немецкий автопроизводитель BMW хочет, чтобы к 2025 году четверть его продаж в Китае были полностью электрическими автомобилями.

Сейчас электромобили составляют всего около 4% продаж компании на китайском рынке. Однако уже к 2023 году бренд планирует представить для Китая 12 электрических моделей. Об этом на Шанхайском автосалоне заявил глава BMW China Йохен Голлер, сообщает Reuters.

Он добавил, что компания планирует расширить свое производство в стране, но окончательного решения по этому еще не приняли. Там они имеют совместные предприятия с Brilliance China Automotive и Great Wall Motor.

С первыми пока есть определенные проблемы, но Голлер заявил, что они не влияют на деятельность совместного предприятия. В то же время с Great Wall BMW сейчас строит завод в Китае, который начнет производить две электрические модели Mini для мирового рынка с 2023 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, BMW заявили, что в ближайшее десятилетие будут развивать электрическое направление. К 2030 году половина их продаж во всем мире должна быть без двигателей внутреннего сгорания.

В 2025 году у их дочернего бренда Mini выйдет последняя модель с ДВС. А уже к 2030 году все автомобили компании должны быть с полностью электрическими силовыми агрегатами.