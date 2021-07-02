Nissan готовит новый электрокросс и строит гигафабрику

Японская компания представила стратегический план электрификации, в рамках которого будет создана линейка новых моделей на электротяге и открыта гигафабрика для их выпуска. Программа получила название EV36Zero (электромобили 360) будет реализована в Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Проект предусматривает инвестиции в электрификацию в размере 1 млрд фунтов стерлингов ($1,375 млрд).

Из них 423 млн фунтов будут использованы на создание нового электрического кроссовера. Он займет место на ступеньку ниже модели Ariya. В его основе будет лежать та же электрическая модульная платформа CMF-EV, которая используется в Ariya. Новинку планируется выпускать тиражом до 100 тысяч экземпляров, что позволит обеспечить рабочими местами свыше 5 тысяч человек.

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Еще 450 млн будет инвестировано в строительство новой гигафабрики по производству тяговых батарей. Он будет располагаться по соседству с существующим заводом в Сандерленде, где в настоящее время выпускаются электромобиль Leaf, а также кроссоверы Juke и Qashqai.

Проектная мощность гигафабрики – 9 ГВтч с возможностью расширения до 35 ГВтч. Иными словами, она сможет выпускать от 100 до 460 тысяч батарей в год. Этот проект активно поддерживается британским правительством, а техническую помощь будут обеспечивать специалисты компании Envision AESC, которые уже поставляют компоненты для изготовления тяговых батарей для электромобилей Nissan.

80 млн уйдут на создание комплекса Microgrid, который станет обеспечивать заводы компании электроэнергией от солнечных батарей и ветряных генераторов общей мощностью 132 МВт, а также создание хранилища электричества на 1 МВт на основе использованных батарей электромобилей Nissan.

Проект вступил в активную фазу реализации. В частности, строительство комплекса и инфраструктуры уже стартовало в Сандерленде.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan начала выпуск кроссовера Qashqai третьего поколения.