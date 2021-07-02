Nissan готовит новый электрокросс и строит гигафабрику

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Nissan готовит новый электрокросс и строит гигафабрику

Японская компания представила стратегический план электрификации, в рамках которого будет создана линейка новых моделей на электротяге и открыта гигафабрика для их выпуска. Программа получила название EV36Zero (электромобили 360) будет реализована в Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Проект предусматривает инвестиции в электрификацию в размере 1 млрд фунтов стерлингов ($1,375 млрд).

Из них 423 млн фунтов будут использованы на создание нового электрического кроссовера. Он займет место на ступеньку ниже модели Ariya. В его основе будет лежать та же электрическая модульная платформа CMF-EV, которая используется в Ariya. Новинку планируется выпускать тиражом до 100 тысяч экземпляров, что позволит обеспечить рабочими местами свыше 5 тысяч человек.

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Проект предполагает создание нового кроссовера, строительство гигафабрики по выпуску аккумуляторов и инфраструктуры для получения и сохранения электроэнергии

Еще 450 млн будет инвестировано в строительство новой гигафабрики по производству тяговых батарей. Он будет располагаться по соседству с существующим заводом в Сандерленде, где в настоящее время выпускаются электромобиль Leaf, а также кроссоверы Juke и Qashqai.

Проектная мощность гигафабрики – 9 ГВтч с возможностью расширения до 35 ГВтч. Иными словами, она сможет выпускать от 100 до 460 тысяч батарей в год. Этот проект активно поддерживается британским правительством, а техническую помощь будут обеспечивать специалисты компании Envision AESC, которые уже поставляют компоненты для изготовления тяговых батарей для электромобилей Nissan.

Проектная мощность гигафабрики – 9 ГВтч с возможностью расширения до 35 ГВтч

80 млн уйдут на создание комплекса Microgrid, который станет обеспечивать заводы компании электроэнергией от солнечных батарей и ветряных генераторов общей мощностью 132 МВт, а также создание хранилища электричества на 1 МВт на основе использованных батарей электромобилей Nissan.

Проект вступил в активную фазу реализации. В частности, строительство комплекса и инфраструктуры уже стартовало в Сандерленде.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan начала выпуск кроссовера Qashqai третьего поколения.

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