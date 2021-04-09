Nissan выпустит новый электрический автомобиль размером с Juke

Nissan готовится к выпуску электрического внедорожника размером с Juke. Компания планирует расширить свою линейку электромобилей в Европе.

Новая модель будет использовать упрощенную версию архитектуры CMF-EV. Она используется электрическим кроссовером Nissan Ariya. Об этом сообщает сайт Auto Express.

В прошлом году руководитель отдела электромобилей Nissan Europe Хелен Перри заявила, что в эту платформу вложили огромные инвестиции, и она будет использоваться для создания других электромобилей марки.

Позже генеральный директор Nissan Europe по планированию Николас Бозек также намекнул на то, что в разработке есть и другие модели. Кроме того, он сообщил, что новая электрическая система полного привода E-4ORCE, которая дебютирует на внедорожнике Ariya, будет доступна для других моделей.

В Nissan E-4ORCE используются отдельные электродвигатели, установленные на передней и задней осях. Автопроизводитель утверждает, что система обеспечивает больший контроль во всех режимах вождения. "Высокоточное управление крутящим моментом" подавляет крены как в поворотах, так и на торможении.

Как и в случае с Ariya, для электрического кроссовера размером с Juke будут предложены более доступные переднеприводные версии. Они, вероятно, составят подавляющее большинство продаж.

В Auto Express считают, что передняя часть новинки будет похожа на Ariya решеткой радиатора и тонкими дневными ходовыми огнями. Также он может получить аналогичные по своему рисунку легкосплавные диски уменьшенного диаметра и двухцветную окраску с контрастной крышей. Возможны дальнейшие вариации, включая вариант в стиле купе.

Ожидается, что электромобиль будет использовать ту же быструю зарядку CCS мощностью 100 кВт, что и Ariya. Скорее всего, он получит аккумулятор на 63 кВтч с запасом хода около 400 км, а также версию с меньшим пробегом и более скромной батареей.

Учитывая, что цена электрической Ariya – от 40000 фунтов стерлингов, модель размером с Juke, вероятно, будет стоить около 30 тысяч, что делает ее прямым конкурентом для Opel Mokka-e, Peugeot 2008 и Hyundai Kona Electric.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Nissan поделились деталями своих тестов Ariya, в процессе которых основное внимание уделялось ездовым характеристикам, управляемости и уровню комфорта.