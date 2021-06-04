Nissan анонсировал цену на электрический кроссовер Ariya

Японская компания Nissan начала прием заказов на электрический кроссовер Ariya. Первоначально покупателям будет предложены 4 версии модели.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Представленный летом прошлого года стильный кроссовер Ariya пополнил семейство электромобилей марки. Недавно его официально презентовали в Европе.

Для "домашнего" рынка компания предложит четыре модификации в исполнении Limited Edition. Переднеприводная версия кроссовера будет доступна с электромотором мощностью 217 или 242 л.с., а для покупателей модели с приводом на все колеса предложат силовую установку мощностью 278 или 305 сил. В зависимости от отдачи двигателя на разгон с 0 до 100 км/ч автомобилю потребуется 5,1-7,5 с.

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Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами батареи – энергоемкостью 66 или 91 кВтч. На первой электрокар способен преодолеть до 360 км, а с более мощной – до 500 км по циклу WLTP. По своим размерам Nissan Ariya сопоставима с кроссовером X-Trail. Автомобиль получил элегантную внешность и просторный салон.

Интерьер выполнен в модном сегодня стиле минимализма. Перед водителем расположены два 12-дюймовых монитора, один из которых выполняет роль щитка приборов. Автомобиль оснащен голосовым ассистентом. Кроме того, для модели доступна функция беспроводных обновлений, усовершенствованная система автопилота, которая работает в связке с GPS и прочие "продвинутые" опции.

Стоимость Ariya в Японии с учетом государственной субсидии будет начинаться с 5 млн йен ($45385). Позже ожидается появление более доступных версий модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan предложит украинским поклонникам марки свою электрическую модель Leaf.