Nissan намерен построить в Великобритании завод по выпуску аккумуляторов

Японский автомобильный концерн Nissan ведет переговоры с представителями британского правительства о строительстве завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Предприятие будет располагаться по соседству с предприятием Nissan в Сандерленде.

Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, Великобритания может стать основным центром Nissan по выпуску аккумуляторов за пределами Японии.

Локация выбрана не случайно. Компания Nissan много лет производит в Британии свои автомобили и АКБ на предприятии в Сандерленде. Строительство отделения по выпуску литий-ионных батарей стартовало весной 2010 года, а уже в 2012 с конвейера сошли первые аккумуляторы.

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Здесь же в Сандерленде активно внедряются различные инновационные проекты. Например, недавно компания анонсировала многомиллионные инвестиции в алюминиевое производство в рамках выпуска новой модели кроссовера Nissan Qashqai.

Будущий аккумуляторный завод в Сандерленде сможет производить 200 тысяч батарей ежегодно и позволит создать тысячи рабочих мест. Стоит также отметить, что в ближайшие годы продажи электромобилей в Великобритании должны существенно увеличиться в рамках государственной политики запрета продаж авто с ДВС с 2030 года.

Напомним, что Nissan в этом году вывел на европейский рынок электрический кроссовер Ariya, который должен расширить покупательскую аудиторию поклонников электромобилей марки. Кроме того, как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали официальные продажи электрического хэтчбека Nissan Leaf.