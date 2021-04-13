Какой бензин заливают в баки на украинских АЗС: результаты исследований

Столичный Институт потребительских экспертиз провел исследования качества бензина A-92 и пришли к неутешительным выводам.

В последнее время эксперты все чаще говорят о стремительном росте теневого рынка топлива в стране. Так, к примеру, в 2020-2021 годах увеличились поставки импортных безакцизных растворителей, фактически лакокрасочных веществ, на местные мини-НПЗ и нефтебазы. По данным группы "А-95", сейчас таких "самоваров" у нас в стране насчитывается порядка 25, а реально может быть больше.

В результате роста объемов кустарного производства на рынок попадает все больше топлива низкого качества, от которого страдают автовладельцы, экология и пешеходы. Отсюда и существенный разброс цен на стеллах АЗС – в некоторых небольших сетях и одиночных заправках стоимость литра может быть ниже на 3-4 гривен, чем у больших всеукраинских операторов.

Эксперты Института потребительских экспертиз подвергли исследованию образцы бензина А-92 евро, который пользуется популярностью среди автовладельцев. Пробы отбирали в сетях разных категорий – ОККО, WOG, Amic, KLO, Sun Oil, Chipo, Avantage 7, Автотранс, BVS, БРСМ-нафта, Мotto, Фактор и Татнефть. Показатели качества некоторых сетей оказались на уровне, но и без явной "бодяги" не обошлось.

Про октан

Первым делом проверили показатель, который характеризует стойкость топлива к детонации. Она вредна для мотора не только повышенным расходом топлива и снижением мощности, но и ускоренным износом двигателя из-за высоких нагрузок. Октановое число измеряли по исследовательскому методу. Согласно ему, норматив установлен на уровне не менее 92 единиц, что аналогично привычному числу, которое мы видим на заправках.

Результаты оказались довольно прогнозируемыми. Нарушение было зафиксировано в бензине сети Татнефть – топливо имело октановое число 89 единиц! Таких цифр эксперты не видели давно. Образец топлива Sun Oil также оказался ниже норматива.

У остальных участников топливо было в диапазоне 92-94 единиц. Есть и топливо с "запасом прочности" по октановому числу. Среди них можно отметить ОККО и WOG, которые продают белорусское топливо, а также образцы KLO и Автотранс, которые предлагают бензин Shebel 92 отечественного Шебелинского НПЗ.

Химический состав

Бензола в топливе должно быть как можно меньше. Во-первых, чем больше его в бензине, тем он токсичнее. Во-вторых, бензол разъедает топливную систему и может в течении нескольких десятков заправок привести к ее отказу. Надо отметить, что это вещество практически отсутствует в пробах "зеленых" АЗК, а также в сетях, которые продают Shebel-92.

А вот приобретенный бензин в сетях Фактор, Motto и Sun Oil "отличился". Содержание вредного вещества оказалось почти в 2 раза больше, чем разрешают граничные нормативы ДСТУ, а именно – 2,8% у Фактора, 2,3% – у Motto, "рекордсменом" стал образец от Sun Oil – более чем трехкратное превышением нормы! Что касается объемной части ароматических углеводородов, то здесь все уложились в границы допуска, лишь у образца Татнефть показатели оказались на грани норматива.

Сера

Далее проверили содержание серы. Если ее в топливе слишком много, это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и "убивает" катализаторы. К тому же становится "грязнее" выхлоп и в воздух, которым дышат пешеходы, попадают очень опасные окислы. Они могут привести к поражению верхних дыхательных путей человека и накапливаться в организме. Стандарт Евро-5 предусматривает содержание серы в бензине – не более 10 мг/кг.

В прошлых исследованиях Института практически не было нарушений по этому важнейшему показателю. В этот раз не все гладко. Так, бензин сети Sun Oil показал превышение нормы почти в 2 раза. За пределами показателя оказался образец сети Motto, среди тех, кто приблизился вплотную – заправки Bvs.

А вот среди тех, у кого зафиксировано наименьшее количество серы (5 мг/кг) в пробе следует отметить бензин ОККО, но и шебелинский Shebel не отстал – всего 6 мг/кг, что еще раз подтверждает довольно высокое качество топлива украинского производства.

Кислородсодержащие соединения

Далее в лаборатории были проведены испытания на содержания кислородосодержащих компонентов, которые характеризируют наличие спиртовых и эфирных добавок. Анализ показал, что топливо из сети Фактор состоит на 21,4% из эфиров, при нормативе не более 15%, а также в составе этого образца было обнаружено превышение по содержанию метанола, 13,2 % при норме не более 3%. Среди нарушителей в части метанола оказался и бензин Мотто – 13%.

Добавление такого количества кислородсодержащих компонентов приводит к ухудшению теплотворной способности топлива, что приведет в конечном итоге к замедленной динамике авто и увеличит на 10-20% расход топлива. Практически отсутствие данных компонентов зафиксировано в А-92 от WOG.

Содержание аминов

Ароматические амины – октаноповышающие присадки – запрещены к использованию в бензинах, реализуемых в Украине. Этот компонент не облагается акцизом, и как правило, завозится на рынок под видом всевозможных растворителей, а затем его используют для повышения октанового числа в низкооктановом топливе. Кроме того, что амины опасны для автомобиля, вещество также пагубно влияет и на организм, именно его связывают с онкологическими заболеваниями легочной системы.

Последний раз амины эксперты фиксировали в бензине несколько лет назад, после чего они исчезли. Сейчас эти присадки, к сожалению, "снова в игре" – следы опасного вещества были обнаружены в пробе БРСМ-нафта, а в А-92 от Sun Oil его оказалось 1,8%.

Резюме

Опасения аналитиков рынка относительно ухудшения качества топлива, к сожалению, оказались не лишенными оснований – правда, это касается только так называемых дискаунтеров. По словам Юрия Чернобривца, директора Института потребительских экспертиз, "сейчас все больше продавцов ищут выходы на производителей так называемого "прямогона", некачественного смесевого топлива, произведенного в кустарных условиях. И такое предложение на рынке находит своего потребителя, поскольку многие автовладельцы предпочитают экономить. При этом не редка ситуация, когда водители постоянно заправляются на дешевых АЗС с низким качеством бензина, потом один раз заезжают на брендовые заправки, показатели качества которых стабильны и под постоянных контролем, и жалуются на последних, что после заправки начались проблемы. Уверен, что в больших сетях, которые много лет на рынке, подобные эксперименты недопустимы, ведь репутация стоит слишком дорого".

Как показало исследование, "бодяжники" не просто наращивают обороты, а используют запрещенные вещества. И, если ранее такое низкопробное топливо продавалось в "подзаборных бочках", то сейчас, как оказалось, им можно заправиться и в "известных" сетях. И это очень опасная тенденция.

По данным группы "А-95", в 2021 году в Украине количество некондиционного топлива будет только увеличиваться. Автолюбителям эксперты рекомендуют быть острожными, и не заправляться по демпинговым ценам.

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