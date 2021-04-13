На украинских АЗС начались перебои с бензином: названа причина

В Украине в отдельных сетях АЗС начались перебои с продажей бензина в розницу. Эксперты утверждают, что это косвенно связано с договоренностями Кабинета министров и главных трейдеров топливного рынка.

Об этом говорится в материале "Сегодня". При чем есть сразу две версии о том, какая именно это связь. В целом цены на горючее снижаются

Первая версия заключается в том, что продавцы недовольны зафиксированной в меморандуме максимальной ценой в 30 грн за литр. Как следствие, решили вообще пока что не продавать горючее или отпускают его ограниченными партиями.

Вторая – из-за начавшихся налоговых проверок (тоже результат меморандума) правильности уплаты налогов некоторые легальные сети временно приостановили работу своих нефтебаз. Сделано с целью привести в порядок документацию.

Ранее Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация подписали меморандум, согласно которому стоимость бензина на АЗС не должна превышать 30 гривен. В правительстве уже заявили, что это позволило снизить цены на горючее в среднем на 20 копеек за первые дни апреля.

Напомним, в Украине с 2 по 9 апреля практически все АЗС снизили цены на бензин. Стоимость топлива упала в пределах 0,1-1,5 грн/л.

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