Выявлены ТОП-5 небезопасных АЗС в Украине

По данным экспертизы, проведенной Институтом потребительских экспертиз (ИПЭ), в Украине продают бензин, качество которого по многим параметрам не соответствует нормам.

Из-за увеличения объемов кустарного производства на украинский рынок попадает все больше топлива низкого качества, от которого страдают автовладельцы, экология и пешеходы. В частности, по данным ИПЭ образцы бензина А-92 евро, приобретенные в сети Татнефть вместо положенных 92 имело октановое число 89,7 единиц, а у Sun Oil – 90,6. Таких цифр эксперты не видели давно.

Не лучше обстоит дело с содержанием токсичного бензола. Содержание вредного вещества оказалось почти в 2 раза больше, чем разрешают граничные нормативы ДСТУ, а именно – 2,8% на АЗС Фактор, 2,3% – у Motto, а образец от Sun Oil превысил норму в 3,5 раза!

Если в прежние годы по содержанию серы в бензине все АЗС показали хорошие результаты, то в этом году экспертов ожидал сюрприз. Так, бензин сети Sun Oil показал превышение нормы почти в 2 раза. Кроме того, в нормативы не смог попасть и образец сети Motto.

Неутешительными оказались результаты анализа на кислородосодержащие компоненты. Анализ выявил, что А-92 из сети Фактор состоит на 21,4% из эфиров, при нормативе не более 15%, а также в составе этого образца было обнаружено превышение по содержанию метанола, – 13,2 % при норме не более 3%. Среди нарушителей в части метанола оказался и бензин Motto – 13%.

Запрещенные к использованию в Украине ароматические амины не только вредны для авто, но, что самое страшное, могут привести к онкологическим заболеваниям. Последний раз амины украинские эксперты фиксировали в бензине несколько лет назад, после чего они исчезли. Сейчас эти присадки вернулись – следы опасного вещества были обнаружены в пробе БРСМ-нафта – 0,7%, а в А-92 от Sun Oil его оказалось 1,8%.

Проведенные в октябре прошлого года исследования А-95 Евро5 показали, что не все компании предлагают украинским потребителям качественный бензин этой марки. В сети АЗC Marshall под видом 95-го продавали топливо с октановым числом 88, рекордным содержанием серы, превышающим норму в 22,7 раза, а также с содержание бензола, в 15,6 раза большим, чем установлено требованиями ДСТУ.

К сожалению, в некоторых украинских сетях все еще ставят прибыль выше репутации и продают некондиционное топливо, привлекая покупателей низкой ценой. По данным консалтинговой группы "А-95" "в 2020-2021 годах увеличились поставки импортных безакцизных растворителей, являющихся смесями октаноповышающих компонентов, которые завозятся на мини-НПЗ и нефтебазы. В операциях с продукцией мини-НПЗ и растворителями замечены операторы таких сетей, как БРСМ-Нафта, Мotto, SunOil и другие. Явные признаки системных налоговых злоупотреблений наблюдаются на 1800 АЗС, что составляет 25% от общего количества станций в стране".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в качестве альтернативы обычным бензинам можно использовать биоэтанол, правда, важно внимательно подходить к выбору продавцов такого топлива.