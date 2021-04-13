Який бензин заливають у баки на українських АЗС: результати досліджень

Столичний Інститут споживчих експертиз провів дослідження якості бензину A-92 і прийшли до невтішних висновків.

Останнім часом експерти все частіше говорять про стрімке зростання тіньового ринку палива у країні. Так, наприклад, у 2020-2021 роках збільшилися поставки імпортних безакцизних розчинників, фактично лакофарбових речовин, на місцеві міні-НПЗ та нафтобази. За даними групи "А-95", зараз таких "самоварів" у нас в країні налічується близько 25, а реально може бути більше.

В результаті зростання обсягів кустарного виробництва на ринок потрапляє все більше палива низької якості, від якого страждають автовласники, екологія та пішоходи. Звідси і істотний розкид цін на стелах АЗС – у деяких невеликих мережах та одиночних заправках вартість літра може бути нижче на 3-4 гривень, ніж у великих всеукраїнських операторів.

Експерти Інституту споживчих експертиз піддали дослідженню зразки бензину А-92 євро, який користується популярністю серед автовласників. Проби відбирали у мережах різних категорій – ОККО, WOG, Amic, KLO, Sun Oil, Chipo, Avantage 7, Автотранс, BVS, БРСМ-нафта, Мotto, Фактор та Татнефть. Показники якості деяких мереж виявилися на рівні, але і без явної "бодяги" не обійшлося.

Про октан

Насамперед перевірили показник, який характеризує стійкість палива до детонації. Вона шкідлива для мотора не тільки підвищеною витратою палива і зниженням потужності, але і прискореним зносом двигуна через високі навантаження. Октанове число вимірювали по дослідницькому методу. Відповідно до нього, норматив встановлений на рівні не менше 92 одиниць, що аналогічно звичного числа, яке ми бачимо на заправках.

Результати виявилися досить прогнозованими. Порушення було зафіксовано в бензині мережі Татнефть – паливо мало октанове число 89 одиниць! Таких цифр експерти не бачили давно. Зразок палива Sun Oil також виявився нижче нормативу.

У решти учасників паливо було в діапазоні 92-94 одиниць. Є і паливо "з запасом міцності" за октановим числом. Серед них можна відзначити ОККО та WOG, які продають білоруське паливо, а також зразки KLO та Автотранс, які пропонують бензин Shebel 92 вітчизняного Шебелинського НПЗ.

Хімічний склад

Бензолу у паливі повинно бути якомога менше. По-перше, чим більше його у бензині, тим він більш токсичний. По-друге, бензол роз'їдає паливну систему та може протягом кількох десятків заправок привести до її відмови. Треба відзначити, що ця речовина практично відсутня у пробах "зелених" АЗК, а також у мережах, які продають Shebel-92.

А ось придбаний бензин в мережах Фактор, Motto і Sun Oil "відзначився". Зміст шкідливої речовини виявилося майже в 2 рази більше, ніж дозволяють граничні нормативи ДСТУ, а саме – 2,8% у Фактора, 2,3% – у Motto, "рекордсменом" став зразок від Sun Oil – більш ніж трикратне перевищенням норми! Що стосується об'ємної частини ароматичних вуглеводнів, то тут все вклалися в межі допуску, лише у зразка Татнефть показники виявилися на грані нормативу.

Сірка

Далі перевірили вміст сірки. Якщо її у паливі занадто багато, це призводить до утворення нагару, забрудненню паливних форсунок і "вбиває" каталізатори. До того ж стає "брудніше" вихлоп та у повітря, яким дихають пішоходи, потрапляють дуже небезпечні оксиди. Вони можуть призвести до ураження верхніх дихальних шляхів людини й накопичуватися в організмі. Стандарт Євро-5 передбачає вміст сірки у бензині – не більше 10 мг/кг.

У минулих дослідженнях Інституту практично не було порушень по цьому найважливішому показнику. В цей раз не все гладко. Так, бензин мережі Sun Oil показав перевищення норми майже в 2 рази. За межами показника виявився зразок мережі Motto, серед тих, хто наблизився впритул – заправки Bvs.

А ось серед тих, у кого зафіксовано найменшу кількість сірки (5 мг/кг) у пробі слід зазначити бензин ОККО, а й шебелинський Shebel не відстає – всього 6 мг/кг, що ще раз підтверджує досить високу якість палива українського виробництва.

Кисневовмісні сполуки

Далі в лабораторії були проведені випробування на утримання кисневовмісних компонентів, які характеризують наявність спиртових та ефірних добавок. Аналіз показав, що паливо з мережі Фактор складається на 21,4% з ефірів, при нормативі не більше 15%, а також у складі цього зразка було виявлено перевищення по утриманню метанолу, 13,2% при нормі не більше 3%. Серед порушників у частині метанолу виявився і бензин Мотто – 13%.

Додавання такої кількості кисневмісних компонентів призводить до погіршення теплотворної здатності палива, що призведе в кінцевому підсумку до сповільненої динаміці авто і збільшить на 10-20% витрата палива. Практично відсутність даних компонентів зафіксовано у А-92 від WOG.

Зміст амінів

Ароматичні аміни – октанозбільшуючої присадки – заборонені до використання в бензинах, що реалізуються в Україні. Цей компонент не обкладається акцизом, і як правило, завозиться на ринок під виглядом всіляких розчинників, а потім його використовують для підвищення октанового числа в низкооктановом паливі. Крім того, що аміни небезпечні для автомобіля, речовина також згубно впливає і на організм, саме його пов'язують з онкологічними захворюваннями легеневої системи.

Останній раз аміни експерти фіксували у бензині кілька років тому, після чого вони зникли. Зараз ці присадки, на жаль, "знову в грі" – сліди небезпечної речовини були виявлені в пробі БРСМ-нафта, а в А-92 від Sun Oil його виявилося 1,8%.

Резюме

Побоювання аналітиків ринку щодо погіршення якості палива, на жаль, виявилися не позбавленими підстав – правда, це стосується тільки так званих дискаунтерів. За словами Юрія Чорнобривця, директора Інституту споживчих експертиз, "зараз все більше продавців шукають виходи на виробників так званого" прямогонного ", неякісного сумішевого палива, виробленого у кустарних умовах. І таку пропозицію на ринку знаходить свого споживача, оскільки багато автовласників вважають за краще економити. При цьому не рідкісна ситуація, коли водії постійно заправляються на дешевих АЗС з низькою якістю бензину, потім один раз заїжджають на брендові заправки, показники якості яких стабільні і під постійних контролем, і скаржаться на останніх, що після заправки почалися проблеми. Упевнений, що у великих мережах, які багато років на ринку, подібні експерименти неприпустимі, адже репутація коштує дуже дорого ".

Як показало дослідження, "бодяжники" не просто нарощують оберти, а використовують заборонені речовини. І, якщо раніше таке низькопробне паливо продавалося у "бочках біля паркану", то зараз, як виявилося, їм можна заправитися і в "відомих" мережах. І це дуже небезпечна тенденція.

За даними групи "А-95", в 2021 році в Україні кількість некондиційного палива буде тільки збільшуватися. Автолюбителям експерти рекомендують бути обережними, і не заправлятися за демпінговими цінами.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про вигідну альтернативу звичайному бензину – спиртовом біопаливі. Результати досліджень показали, що заправлятися "спиртовим" або "альтернативним" бензином можливо без ризику для автомобіля.