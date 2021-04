Opel анонсировал дату презентации рестомода Manta GSe

Компания Opel анонсировала дату презентации рестомода Manta GSe ElektroMOD.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В компании решили совместить стильное купе 70-х годов с современными электрическими технологиями (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вместо традиционной бензиновой "четверки" под капотом новинки появится мощный электродвигатель. Дизайн модели напоминает "заряженную" версию купе GSe, но в данном случае буква "e" в индексе будет означать, что это – электромобиль.

Концепт получит LED-светотехнику, а также новый дизайн передней части Opel Vizor, уже используемый на серийных кроссоверах Mokka и Crossland нового поколения. Отличительной особенностью новинки станет цифровая передняя панель, на которой с помощью светодиодов можно будет выводить различные сообщения и пиктограммы, например, "My German heart has been ELEKTRified" – "Мое немецкое сердце было электрифицировано".

Еще одной оригинальной особенностью новинки стала "оцифрованная" эмблема манты, которую превратили в QR-код.

Салон новинки будет также использовать современные решения и технологии в области электроники. Автомобиль получит цифровой кокпит с инновационной инфо-развлекательной системой, различными коммуникационными возможностями и сервисами.

Мировой дебют Opel Manta GSe ElektroMOD состоится в рамках онлайн-презентации, которая пройдет в немецком Рюссельсхайме 19 мая.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британская компания Lunaz переводит на электротягу классические модели Rolls-Royce, Jaguar, Bentley и Range Rover. Удовольствие ездить на "классике" без ущерба для окружающей среды обойдется в кругленькую сумму от 350 тысяч фунтов.