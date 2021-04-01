Opel перестанет устанавливать логотипы и надписи на авто

На автомобили Opel перестанут цеплять логотипы и надписи. Зато на новых моделях бренда будут QR-коды.

Названия, определение двигателя и логотипы будут спрятаны под кодами, которые будут в разных формах. Например, следующий Manta GSe ElektroMOD получит QR-код в виде легендарного логотипа модели. Также код будет содержать другую важную информацию об автомобиле. Об этом сообщает сайт FormulaPassion.

Немецкий производитель автомобилей объявил, что в будущем каждый логотип QR-кода будет отличаться от всех остальных. Дебют этой новой технологии состоится на новой генерации Opel Astra, презентация которой состоится в конце 2021 года.

С помощью Opel QR-кодов будет возможность взаимодействовать с участниками дорожного движения на моделях бренда. Благодаря быстрому сканированию кода на кузове, можно будет связаться с водителем и присылать ему текстовые или голосовые сообщения и изображения в информационно-развлекательной системы на транспортном средстве.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Opel Astra 2022 заметили на тестах с новым дизайном, а еще она напоминает небольшой кроссовер.