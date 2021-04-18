Небезопасные АЗС, дорожный сбор и конкуренты Octavia: главное за неделю

Украинские АЗС, на которых опасно заправляться, возвращение дорожного сбора, а также конкуренты Skoda Octavia – дайджест самых интересных публикаций АвтоОбоза за 7 дней.

Насыщенная событиями минувшая неделя началась с юбилея – 60-летия начала освоения космоса человеком. По случаю этого события АвтоОбоз посвятил одну из своих публикаций автомобилям первого космонавта – Юрия Гагарина.

Важным событием для всех украинских поклонников автомобилей на электротяге стал анонс компанией Nissan старта официальных продаж у нас в стране Nissan Leaf – самого массового электрокара в мире, который в этом году отмечает свое 10-летие.

В серьезном исследовании Института потребительских экспертиз подвергли анализу бензин популярной марки А-92, который продают на отечественных заправках. Результаты свидетельствуют, что качество топлива в Украине за последние годы ухудшилось. На основе этих данных мы выяснили, на каких АЗС заправляться не рекомендуется.

Печальная новость пришла из Великобритании, где из жизни ушел Принц Филипп. АвтоОбоз подготовил публикацию об автомобильных пристрастиях британского аристократа, а также машине, которая сопровождала его в последний путь.

Отметивший на минувшей неделе свое 57-летие культовый Ford Mustang пополнил коллекцию своих титулов. Он второй год подряд становится "Самым продаваемым спортивным автомобилем в мире" и в 6-й раз подряд – "Самым продаваемым в мире купе".

В свою очередь, американская аналитическая компания iSeeCars подвела итоги квартальных продаж новых и подержанных автомобилей в США и назвала модели, которые продаются быстрее всего.

Для любителей бездорожья и активного отдыха АвтоОбоз подготовили обзор самых доступных кроссоверов и вездеходов.

Минувшая неделя также оставила свой след в творчестве слуг народа, которые готовят украинским автолюбителям новые сюрпризы, например, возвращение дорожного сбора.

А завершает наш дайджест обзор АвтоОбоза, посвященный "Автомобилю 2021 года в Украине" – популярной Skoda Octavia, а точнее ее конкурентам в классе.