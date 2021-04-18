Небезопасные АЗС, дорожный сбор и конкуренты Octavia: главное за неделю

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Дайджест
2 минуты
217
Небезопасные АЗС, дорожный сбор и конкуренты Octavia: главное за неделю

Украинские АЗС, на которых опасно заправляться, возвращение дорожного сбора, а также конкуренты Skoda Octavia – дайджест самых интересных публикаций АвтоОбоза за 7 дней.

Насыщенная событиями минувшая неделя началась с юбилея – 60-летия начала освоения космоса человеком. По случаю этого события АвтоОбоз посвятил одну из своих публикаций автомобилям первого космонавта – Юрия Гагарина.

Юрий Гагарин 60 лет назад первым отправился в космос

Важным событием для всех украинских поклонников автомобилей на электротяге стал анонс компанией Nissan старта официальных продаж у нас в стране Nissan Leaf – самого массового электрокара в мире, который в этом году отмечает свое 10-летие.

Nissan Leaf начнут продавать в Украине

В серьезном исследовании Института потребительских экспертиз подвергли анализу бензин популярной марки А-92, который продают на отечественных заправках. Результаты свидетельствуют, что качество топлива в Украине за последние годы ухудшилось. На основе этих данных мы выяснили, на каких АЗС заправляться не рекомендуется.

Качество топлива в Украине за последние годы ухудшилось

Печальная новость пришла из Великобритании, где из жизни ушел Принц Филипп. АвтоОбоз подготовил публикацию об автомобильных пристрастиях британского аристократа, а также машине, которая сопровождала его в последний путь.

Ритуальный Land Rover для Принца Филиппа

Отметивший на минувшей неделе свое 57-летие культовый Ford Mustang пополнил коллекцию своих титулов. Он второй год подряд становится "Самым продаваемым спортивным автомобилем в мире" и в 6-й раз подряд – "Самым продаваемым в мире купе".

Ford Mustang

В свою очередь, американская аналитическая компания iSeeCars подвела итоги квартальных продаж новых и подержанных автомобилей в США и назвала модели, которые продаются быстрее всего.

Для любителей бездорожья и активного отдыха АвтоОбоз подготовили обзор самых доступных кроссоверов и вездеходов.

Минувшая неделя также оставила свой след в творчестве слуг народа, которые готовят украинским автолюбителям новые сюрпризы, например, возвращение дорожного сбора.

Skoda Octavia

А завершает наш дайджест обзор АвтоОбоза, посвященный "Автомобилю 2021 года в Украине" – популярной Skoda Octavia, а точнее ее конкурентам в классе.

УкраинаНовости автомираSkodaИнститут потребительских экспертизFordLand RoverNissan