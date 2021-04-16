В Украине могут вернуть налог, который затронет каждого водителя

В Кабинете министров Украины по инициативе Министерства инфраструктуры обсуждают возвращение так называемого "дорожного сбора" с владельцев авто, который привяжут к уровню выхлопа машины.

Таким образом хотят стимулировать украинцев покупать более экологические авто. Об этом сообщает сайт UBR.ua со ссылкой на бывшего заместителя министра инфраструктуры и действующего заместителя министра финансов Александра Каву.

Он рассказал, что такая инициатива действительно обсуждается в Кабмине, но еще не получила соответствующего документа. Журналисты пытались получить объяснения от министерства, но им не ответили.

Возможность введения дорожного сбора вызывает несколько вопросов. В частности, касательно его размера и процесса установки. Кроме того, водители в Украине уже платят такой сбор, который содержится в части акциза в стоимости топлива. В госбюджет его перечисляют операторы нефтерынка.

Автоюрист Владимир Караваев отметил, что подобные сборы будут несправедливыми, потому что они не будут учитывать платежеспособность населения. Он считает, что сейчас не время для такого внедрения, потому что средний возраст авто в Украине превышает 20 лет. Получится, что люди, которые могут купить новую машину, будут платить меньшую ставку, а тем, кто не в состоянии приобрести ее, придется платить больше.

Также необходимо учесть, каким образом будут взимать такие сборы. По мнению эксперта по топливному рынку Дмитрия Марунича, это может быть привязано к стоимости горючего, или факту наличия у владельца авто на дизеле или бензине. Акциз поднимать не будут, поскольку это регулируется другими документами.

"Если сбор добавится к стоимости акциза, это будет означать дальнейшее повышение цен на топливо. И потребители будут не в восторге. Стоимость нефтепродуктов и так растет. Сейчас мы имеем более $60 за баррель марки Brent. Правда, пока не ясен ни размер сборов, ни того, на что они пойдут ", – сказал Марунич.

Однако он не исключает другого развития событий. Справедливость акциза в том, что чем больше человек ездит, тем больше сжигает топлива, загрязняя в данном случае атмосферу. Но не исключено, что украинская власть может пойти вопреки этому.

"В Европе, например, все равно – ездит ли человек на неэкологичном авто. Важный факт его наличия. Европейцу проще перейти на электротранспорт, но у нас население бедное. Не говоря уже о владельцах "Жигулей" в провинции. В Кабмине должны проанализировать такую инициативу очень подробно", – отметил эксперт.

Украина отказалась от фиксированного дорожного сбора в 2011 году, как и от обязательного техосмотра для легкового личного транспорта. Тогда страна перешла на систему получения сбора с реализованного топлива по двум причинам. Налог действительно стал более справедливым – платит больше тот, кто больше ездит.

Также исчезли контрольные точки, где государство проверяло уплату транспортного налога при прохождении техосмотра. Ранее же величина дорожного сбора никоим образом не учитывала частоту поездок и напрямую зависела от объема двигателя.

Заместитель министра финансов Кава отметил, что такая инициатива породит проблему содержания дорожного фонда.

"У нас и так уже есть источник наполнения специализированного дорожного фонда – акциз на топливо. И нужно быстро решать проблему, как брать плату за проезд по дорогам с владельцев автомобилей, которые не платят акциз на топливо", – сказал Кава.

Речь идет об электромобилях, которые ездят теми же дорогами и количество которых будет расти. Заместитель министра утверждает, что эта проблема еще более актуальна, чем вопросы экологии. По его мнению, размер акциза на топливо при введении дорожного сбора пересматривать никто не будет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры обнародовало законопроект об обязательном техосмотра.