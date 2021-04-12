Электромобиль Nissan Leaf будет официально продаваться в Украине

Компания "Ниссан Мотор Украина" анонсировала официальный старт продаж Nissan Leaf. Предстоящим летом в Украине дебютирует один из самых популярных электромобилей в мире.

Об этом сообщает пресс служба производителя. Оснащенный передовыми технологиями Nissan, обновленный Leaf удивит украинских покупателей и поклонников электромобилей и поднимет планку на рынке электромобилей на новый уровень.

Обновленный Nissan Leaf предлагает качественно новые впечатления от вождения в сочетании с нулевым уровнем выбросов вредных веществ. С технологиями Nissan Intelligent Mobility клиенты Nissan смогут чувствовать себя увереннее за рулем и лучше контролировать ситуацию вокруг автомобиля. Привлекательный интерьер не оставит никого равнодушным и подарит еще больше комфорта.

Представив Leaf – первый в мире массовый электромобиль – Nissan стал пионером данного сегмента рынка. Сегодня Nissan Leaf является одним из мировых бестселлеров среди электромобилей – он разошелся по миру тиражом более полумиллиона экземпляров.

Цены и комплектации станут известны на презентации Nissan Leaf в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Nissan выпустил юбилейную серию электромобилей Leaf.