В США определили авто, которые продаются как 'горячие пирожки'

Американская аналитическая компания iSeeCars подвела итоги квартальных продаж новых и подержанных автомобилей в США и назвала модели, которые продаются быстрее всего.

В опубликованном отчете в категории "Новые автомобили" абсолютным победителем стал спорткар Chevrolet Corvette, который третий месяц подряд удерживает лидерство. Между появлением объявления о продаже и сделкой проходит всего 9 дней.

Всего же по данным iSeeCars ТОП-20 самых востребованных новых моделей продается в течение 47 дней, а среди подержанных машин время сделки в "двадцатке" занимает в среднем 39 дней.

По итогам марта в "десятку" бестселлеров помимо Toyota RAV4 Prime, Kia Telluride, GMC Yukon XL, Cadillac Escalade ESV, Cadillac Escalade, Hyundai Elantra Hybrid, Toyota Tacoma, GMC Yukon и Lexus IS 350.

В категории подержанных машин лидерство захватил Kia Telluride, на покупку которого уходит в среднем 26 дней. Также в ТОП-10 вошли Mazda MX-5 Miata, Hyundai Palisade, Chevrolet Corvette, Kia Stinger, BMW 4-Series, Tesla Model 3, Porsche 911, Range Rover Velar и Honda Civic Hatchback.

Интересно, что Chevrolet Corvette и Kia Telluride попали в оба списка, что свидетельствует о стабильном интересе к этим моделям независимо от того, новый он или уже был во владении.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый продаваемый спорткар в мире. Победителем несколько лет подряд становится Ford Mustang.