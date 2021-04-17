Какую машину можно купить в Украине вместо Skoda Octavia

Skoda Octavia – один из бестселлеров украинского рынка. В пользу модели играет бренд, надежность, качество и практичность. Неужели ничего подобного под другим именем купить невозможно?

Популярность Skoda Octavia обусловлена в том числе тем, что машина является неким усредненным предложением с точки зрения потребительских качеств и эксплуатационных характеристик. Как выяснили мы в Auto Oboz, эта закономерность прослеживается и в цене.

Чешский автомобиль во всех смыслах находится в центре своего сегмента. Но какие авто на периферии? Мы собрали главных конкурентов Octavia, доступных в Украине. За Skoda просят от 577 000 грн. Вот и посмотрим, что на этот счет думают основные соперники.

Компактный седан С-класса Elantra – очень эффектный автомобиль. Если необходимо выделиться в потоке и обратить на себя внимание, более подходящей для этого машины в сегменте не найти. Буквально только что модель сменила поколение и уже продается в Украине по цене от 531 000 грн.

Седан Focus на украинском рынке представляет самое дорогое предложение в своем классе – от 646 000 грн. Стоит отметить, что модель выглядит очень элегантно и имеет вместительный салон. В нашей стране Ford очень любят – бренд уважаемый. Но конкретно седан Focus на дорогах встречается крайне редко.

Corolla в кузове седан дешевле, чем Focus (и чем Octavia тоже) – от 511 000 грн. Это связано с тем, что в сравнении с конкурентами, японская машина несколько проще и ощущается немного дешевле. Да и базовая комплектация довольно непритязательная. Но, опять же, "японская" – для многих покупателей решающая характеристика, автомобиль надежный.

После нескольких лет на украинский рынок вернулся седан Opel Astra J. Этот автомобиль появился в 2009 году, но сегодня в нашей стране позиционируется как актуальная модель. Так все и есть, но некоторым это обстоятельство покажется странным. Тем не менее, у Astra в сегменте позиции сильные: конструкция проверенная и надежная, очень элегантный дизайн и просторный салон, физические кнопки на передней панели – современные машины заменяют их неудобными сенсорными экранами. Приятный бонус – цена от 485 000 грн.

Французский автопроизводитель выступает в сегменте с беспрецедентным предложением – за седан Megane просят всего 432 000 грн. Некоторые производители на эти деньги предлагают бюджетные седаны В-класса. А на стороне Renault – не только приятная цена, но и надежность, практичность и очень эффектная внешность.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях, которые можно купить в Украине за небольшие деньги. Все они – стильные современные кроссоверы, которые отлично выглядят.