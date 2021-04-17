Какую машину можно купить в Украине вместо Skoda Octavia

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
3 минуты
17,5 т.
Skoda Octavia

Skoda Octavia – один из бестселлеров украинского рынка. В пользу модели играет бренд, надежность, качество и практичность. Неужели ничего подобного под другим именем купить невозможно?

Популярность Skoda Octavia обусловлена в том числе тем, что машина является неким усредненным предложением с точки зрения потребительских качеств и эксплуатационных характеристик. Как выяснили мы в Auto Oboz, эта закономерность прослеживается и в цене.

Skoda Octavia – один из бестселлеров украинского рынка.

Чешский автомобиль во всех смыслах находится в центре своего сегмента. Но какие авто на периферии? Мы собрали главных конкурентов Octavia, доступных в Украине. За Skoda просят от 577 000 грн. Вот и посмотрим, что на этот счет думают основные соперники.

Hyundai

Компактный седан С-класса Elantra – очень эффектный автомобиль. Если необходимо выделиться в потоке и обратить на себя внимание, более подходящей для этого машины в сегменте не найти. Буквально только что модель сменила поколение и уже продается в Украине по цене от 531 000 грн.

Hyundai Elantra стоит 531 000 грн
Hyundai Elantra выглядит очень эффектно
Ford

Седан Focus на украинском рынке представляет самое дорогое предложение в своем классе – от 646 000 грн. Стоит отметить, что модель выглядит очень элегантно и имеет вместительный салон. В нашей стране Ford очень любят – бренд уважаемый. Но конкретно седан Focus на дорогах встречается крайне редко.

Ford Focus стоит 646 000 грн
У Ford Focus элегантная внешность
Toyota

Corolla в кузове седан дешевле, чем Focus (и чем Octavia тоже) – от 511 000 грн. Это связано с тем, что в сравнении с конкурентами, японская машина несколько проще и ощущается немного дешевле. Да и базовая комплектация довольно непритязательная. Но, опять же, "японская" – для многих покупателей решающая характеристика, автомобиль надежный.

Toyota Corolla стоит от 511 000 грн
Toyota Corolla традиционно пользуется спросом
Opel

После нескольких лет на украинский рынок вернулся седан Opel Astra J. Этот автомобиль появился в 2009 году, но сегодня в нашей стране позиционируется как актуальная модель. Так все и есть, но некоторым это обстоятельство покажется странным. Тем не менее, у Astra в сегменте позиции сильные: конструкция проверенная и надежная, очень элегантный дизайн и просторный салон, физические кнопки на передней панели – современные машины заменяют их неудобными сенсорными экранами. Приятный бонус – цена от 485 000 грн.

Цена Opel Astra – от 485 000 грн
Opel Astra – проверенный автомобиль
Renault

Французский автопроизводитель выступает в сегменте с беспрецедентным предложением – за седан Megane просят всего 432 000 грн. Некоторые производители на эти деньги предлагают бюджетные седаны В-класса. А на стороне Renault – не только приятная цена, но и надежность, практичность и очень эффектная внешность.

Renault Megane стоит 432 000 грн
Renault Megane – эффектная машина

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях, которые можно купить в Украине за небольшие деньги. Все они – стильные современные кроссоверы, которые отлично выглядят.

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