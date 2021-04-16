Принц Филипп отправится в последний путь на Land Rover, который он сам помог создать

Принц Филипп, который умер 9 апреля 2021, отправится в последний путь на Land Rover Defender. Его похоронят 17 апреля в часовни Святого Георгия в Виндзорском замке

Букингемский дворец подтвердил, что тело герцога не будет перевезено в часовню в конной карете, как это обычно бывает в королевской семье. Вместо этого он отправится в последний путь на Land Rover Defender TD5 130, который он помог спроектировать для своих похорон. Об этом сообщает сайт autoevolution.

В 2003 году, когда принцу исполнилось 82 года, он обратился к Land Rover с идеей создать такой автомобиль. Его построили в английском городе Солихалл. Разработкой автомобиля в течение многих лет непосредственно руководил сам герцог.

Его личные штрихи включают открытую заднюю часть и изменение цвета на темно-зеленый, что придает ему военного вида.

Исполнительный директор Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре рассказывал, что компании "выпала честь иметь очень долгое и счастливое сотрудничество с герцогом Эдинбургским в течение многих десятилетий". По его словам, катафалк Land Rover считается правильным отображением "практического характера герцога и его страсти к функциональному дизайну и инженерии".

Кроме основного автомобиля, для этого случая было построено два резервных Land Rover.

Ранее АвтоОбоз собрал машины, которые были в автопарке принца Филиппа. Он очень любил автомобили и самостоятельно управлял до 97 лет.