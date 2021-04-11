Camry vs Tesla, самые надежные авто из Китая, возвращение ТО: главное за неделю

Camry против Tesla, самые надежные автомобили из Китая, возвращение техосмотра – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

Началась неделя с интересной новости из Китая, посвященной первому электромобилю от производителя электроники, компании Xiaomi. Ее первенцем в области автомобилестроении стал... дом на колесах, оборудованный фирменными "гаджетами" производителя.

Эксперты сравнили стоимость 5-летней эксплуатации Tesla Model 3 и Toyota Camry и пришли к очень неожиданным выводам. Оказалось, что покупка электромобиля, не только непрактичная, но и финансово невыгодная сделка.

Компания Mercedes-Benz продолжает радовать своих поклонников разнообразными новинками. Очередная хорошая новость для всех любителей немецкого бренда – дебют купеобразного спорседана CLS.

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало законопроект об обязательном техосмотре. В соответствии с документом, планируется вернуть отмененный в 2011 году ТО для физических лиц, а также наказывать автовладельцев, не прошедших техосмотр крупным штрафом.

Французская компания Renault решила обратиться к своему прошлому и возродить целый ряд моделей, но уже в электрическом формате. Например, в скором будущем производитель обещает представить новую инкарнацию Renault 4.

Один из украинских интернет-порталов изучал процедуру получения водительских прав в Украине и обнаружил, что пройти теоретический экзамен не так просто.

Украинские поклонники "Бондианы" и бренда Land Rover могут увидеть вживую внедорожник Defender, который принимал участие в съемках фильма "007: Не время умирать". Автомобиль экспонируется в столичном шоу-руме британской компании.

Ну а рекордсменом недели по просмотрам стал обзор Aвто Oбоза, посвященный самым надежным китайским автомобилям, которые не разочаруют своих владельцев.