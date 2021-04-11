Camry vs Tesla, найнадійніші авто з Китаю, повернення ТО: головне за тиждень

Camry проти Tesla, найнадійніші автомобілі з Китаю, повернення техогляду – дайджест найцікавіших новин АвтоОбозу за 7 днів.

Розпочався тиждень з цікавою звістки з Китаю, присвяченій першому електромобілю від виробника електроніки, компанії Xiaomi. Її первістком в галузі автомобілебудуванні став... будинок на колесах, обладнаний фірмовими "гаджетами" виробника.

Експерти порівняли вартість 5-річної експлуатації Tesla Model 3 та Toyota Camry й прийшли до дуже несподіванних висновків. Виявилося, що покупка електромобіля, не тільки непрактична, але й фінансово невигідна угода.

Компанія Mercedes-Benz продовжує радувати своїх шанувальників різноманітними новинками. Чергова добра новина для всіх любителів німецького бренду – дебют купеобразного спорседана CLS.

Міністерство інфраструктури України оприлюднило законопроект про обов'язковий техогляд. Відповідно до документа, планується повернути скасований у 2011 році ТО для фізичних осіб, а також карати автовласників, які не пройшли техогляд великим штрафом.

Французька компанія Renault вирішила звернутися до свого минулого та відродити цілий ряд моделей, але вже у електричному форматі. Наприклад, в недалекому майбутньому виробник обіцяє представити нову инкарнацию Renault 4.

Один з українських інтернет-порталів вивчав процедуру отримання водійських прав в Україні та виявив, що пройти теоретичний іспит не так просто.

Українські шанувальники "Бондіани" та бренду Land Rover можуть побачити наживо позашляховик Defender, який брав участь у зйомках фільму "007: Не час помирати". Автомобіль експонується у столичному шоу-румі британської компанії.

Ну а рекордсменом тижня за переглядами став огляд Aвто Oбоза, присвячений найнадійнішим китайським автомобілям, які не розчарують своїх власників.