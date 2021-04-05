Xiaomi показала свой первый автомобиль

Xiaomi представили свой первый автомобиль, которым оказался дом на колесах в единственном экземпляре.

Кемпер представили на двух слайдах во время трансляции, в которой китайский производитель электроники рассказал о своих новинках. Генеральный директор Xiaomi Group Лэй Цзюнь решил не раскрывать много подробностей об авто. Об этом сообщает сайт Motor. ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автомобиль разрабатывали три месяца. Какую модель взяли за основу, гендиректор не сообщил, но, судя по дизайну передней части, это был микроавтобус Maxus V90 от компании SAIC. Он оснащается двухлитровым дизельным мотором, выдающим до 161 лошадиных сил.

Жилой модуль автомобиля получил много электроники, в частности, многочисленные гаджеты "умного дома" Xiaomi. Среди них – кондиционер, очиститель воздуха, кофеварка, чайник, широкоформатный телевизор и ноутбук.

Будет ли серийное производство этого дома на колесах, неизвестно. Ранее компания заявила, что собирается выпустить доступный электрокар, который будет конкурировать с Apple и Tesla.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Xiaomi недавно объявили о том, что они начнут производить электромобили. За 10 лет они инвестируют в этот сегмент 10 миллиардов долларов.