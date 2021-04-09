Новый значок Renault 4 намекнул на возрождение популярной модели

Renault подал заявку на регистрацию нового товарного знака Renault 4, которая может стать возрожденной электрической версией одноименной модели.

Ранее логотип Renault 5 был обнаружен таким же путем, и затем компания представила его прототип, который должен выйти в 2023 году. Поэтому 4 может быть еще одним ключевым авто в электрификации бренда, в ходе которой выпустят семь новых полностью электрических машин. Об этом сообщает сайт Auto Express.

Renault не рассказывали о планах возрождать модель. Но есть много предположений, что бренд обязался перезагрузить модель, как очередной доступный небольшой электромобиль, вдохновленный оригиналом, который был одним самых успешных автомобилей компании.

За 31 год производства, продолжавшийся с 1961 по 1992 год, марка выпустила более восьми миллионов единиц 4 и более дешевую производную Renault 3. В этом году оригинальный празднует свое 60-летие, и Renault заявили, что в ноябре состоится "сюрприз", основанный на фургоне 4L.

Это может быть намеком на то, что мы можем увидеть концепт до конца 2021 года. Также это можно связать со слухами о том, что новый 4 будет дешевым, электрическим коммерческим транспортным средством для пяти пассажиров.

Если 4 базироваться на тех же основаниях, что и новый 5, он будет использовать платформу CMF-B, которая используется хэтчбеком Zoe и пригодна для полностью электрического привода.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по размерам Renault 4 будет подобна компактного кроссовера. На рынке модель должна появиться в 2025 году.