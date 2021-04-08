В Украине изменили правила получения прав: студенты массово провалили экзамен

В Украине с 6 апреля изменились правила получения водительских прав. К теоретической части экзамена добавили новые вопросы. Они оказались из совершенно разных категорий.

Как пишет "Страна", многие студенты завалили первую часть экзамена, поскольку в билетах на самую массовую категорию "В" внезапно появились вопросы из категорий "С" (грузовики) и "D" (автобусы).

МВД внесло изменения в экзаменационные билеты в темах: правила дорожного движения, устройство и эксплуатация транспортных средств, основы безопасного вождения, основы права в области дорожного движения и оказания первой медицинской помощи.

Так, в тестах на категорию "В" появились следующие вопросы:

Имеет ли право водитель троллейбуса продавать билеты пассажирам во время движения?

Сколько времени разрешается отдыхать в дороге водителям крупногабаритных грузовиков или автобусов?

Со скольки лет разрешается водителю перевозить организованные колонны детей и какой минимальный водительский стаж для этого необходим?

С какого возраста дети могут ездить в автобусах самостоятельно? А на междугородных автобусах?

Также на экзамене были вопросы о том, как должен поступить водитель автобуса в той или иной ситуации на дороге. В то же время на сайте онлайн-билетов GreenWay, по которым занимаются украинские автошколы, эти вопросы обозначены как для категории "D".

Кроме того, по данным претендентов категории "B", на экзамене был вопрос "Какой должен быть стаж водителя микроавтобуса, который перевозит группы детей?". В онлайн-тренажерах он относится к категории "D".

Был также вопрос о возрасте детей, которых водители междугородних маршруток могут возить без сопровождения взрослых.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в МВД отметили, что теперь теоретическая часть экзамена содержит новые и интересные дорожные ситуации, с которыми часто сталкиваются водители. Это должно помочь новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем.