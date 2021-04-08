Топ китайских автомобилей, которые почти не ломаются. Фото

Когда-то принято было считать, что китайские автомобили очень ненадежны и могут рассматриваться к покупке только в случае ограниченного бюджета. Объективно это утверждение уже не кажется таким актуальным.

Auto Oboz собрал самые надежные китайские машины, которые не разочаруют своих владельцев. Во всяком случае, они почти не уступают мировым аналогам. А с учетом того, что автомобили из КНР остаются привлекательными благодаря цене, можно действительно задуматься об их покупке.

Традиционно наивысшие строчки в рейтингах надежности занимают модели брендов, которые входят в состав совместных предприятий с мировыми автопроизводителями. Например, Dongfeng Kia, GAC Honda, Changan Ford и другие. Но и отдельные китайские компании с каждым годом улучшают показатели и повышают качество продукции.

Один из самых дешевых кроссоверов Chery. В Китае за него просят от $7600. В Украине продается под именем Chery Tiggo 2 от $11 500.

Входит в тройку лучших маленьких кроссоверов на китайском рынке. Покупателям нравится надежность и качество отделочных материалов. Сделаем вид, что автомобиль не похож на VW Tiguan.

Хэтчбеки С-класса – европейская прерогатива, но в Китае они тоже популярны. S1 пользуется хорошим спросом. В основе конструкции – автомобиль, которому уже 12 лет. Видимо, за это время Geely успела максимально модифицировать узлы и агрегаты.

Компания Venucia сотрудничает с Nissan. Непосредственно компактный кроссовер Т90 построен на основе Murano. Скорее всего, именно поэтому модель получилась надежной.

Этот большой кроссовер – своеобразная альтернатива Toyota Land Cruiser 200. Конечно, GS8 – не внедорожник, но выглядит отлично и является практичной машиной.

В Китае любят минивэны. Значит, и в этом сегменте есть любимец публики. Покупатели ценят удобство и надежность Baojun 730, который похож на Volkswagen Touran.

Wuling Hongguang S3 – компактный кроссовер странной формы, который выглядит, мягко говоря, неоднозначно. Однако владельцы редко сообщают о его поломках.

Своеобразный ответ Skoda Octavia – простая, практичная и довольно надежная машина. Да и выглядит неплохо, но с этим у Geely в последнее время почти все в порядке.

Интересный компактный хэтчбек, который и европейским покупателям показался бы интересным предложением. Тем более за $12 000. Кроме хорошей цены на стороне модели также надежность, безопасность и дизайн.

Бренд Roewe – странноватая реинкарнация британского Rover. Теперь это китайские машины. Причем в последнее время некоторые модели оставляют покупателей очень удовлетворенными. I5 отмечают за надежность.

OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях, которые не ржавеют. Эти модели очень редко доставляют проблемы с коррозией.