Всего 20 наименований: Минобороны Азербайджана опубликовало список конфискованного в Карабахе армянского оружия и техники. Фото и видео

После того, как Азербайджан провел антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, в регионе было конфисковано армянское вооружение. Всего в списке по состоянию на 23 сентября 20 наименований военной техники, оружия и боеприпасов.

Среди них были четыре танка, одна БМП, три МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава", две пушки, 12 гаубиц и ЗРК Тор-М2 на шасси КАМАЗа. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Также было изъято несколько сотен мин и минометных снарядов, гранатометы, стрелковое оружие, гранаты, разные патроны и 50 ракет.

"Отметим, что деятельность по разоружению незаконных вооруженных формирований в регионе продолжается", – сказано в сообщении.

Ранее мы детально рассказывали о том, почему Азербайджан и Армения враждуют из-за Нагорного Карабаха. Постоянное противостояние двух стран за контроль над этой территорией началось еще в начале прошлого века. Ближе к распаду СССР этот этнический конфликт становился все более серьезным, что в последствии вылилось в две карабахские войны и нынешнее обострение ситуации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции а Нагорном Карабахе, которая в результате вылилась в крупнейшую с 2020 года эскалацию. Вследствие боев погибли десятки людей, после чего 20 сентября было объявлено прекращение огня.

– После этого Азербайджан предложил армянам Карабаха план реинтеграции.

– Тем временем Армения призвала Совбез ООН направить миротворческий контингент в Нагорный Карабах. Ереван также хочет, чтобы всех силовиков Азербайджана вывели из региона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!