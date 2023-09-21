Азербайджан предложил армянам Карабаха план реинтеграции: что он предполагает

Администрация президента Азербайджана, возглавляемая Ильхамом Алиевым, опубликовала заявление, в котором были представлены результаты встречи в городе Евлах между Рамином Мамедовым, ответственным за взаимодействие с армянскими жителями Карабаха, и представителями армянского населения региона, а именно Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном. На встрече присутствовал также руководитель российской стороны российско-турецкого совместного мониторингового центра контрадмирал Олег Семенов.

Об этом сообщает информагентство "Азертадж". Мамедов представил планы по реинтеграции армянского населения Карабаха. Кроме этого, на встрече была подчеркнута важность скорейшей реализации планов согласно заявлению минобороны Азербайджана от 20 сентября о прекращении антитеррористических мер.

В рамках обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей региона заявили о потребности топлива, а также попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. Эта просьба была одобрена представителем азербайджанских властей.

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В частности, в скором времени планируется осуществить поставку топлива для обеспечения отопления детских садов и школ, службы скорой медицинской помощи и пожарной службы, а также оказать гуманитарную поддержку.

Вдобавок к этому, азербайджанская и армянская стороны согласовали проведение в ближайшее время еще одной совместной встречи.

Как сообщалось, в четверг в азербайджанский город Евлах прибыла делегация армян Нагорного Карабаха для участия в переговорах с представителями властей Азербайджана.

На встрече обсуждались "вопросы, поставленные азербайджанской стороной" о реинтеграции армянского общества Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана. Скорее всего, это означает, что в будущем вся территория Нагорного Карабаха перейдет под контроль Баку.

Переговоры были анонсированы вчера после того, как представители самопровозглашенного Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня.

Как писал OBOZREVATEL:

– В непризнанном Нагорном Карабахе 20 сентября был ликвидирован заместитель командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работе Иван Ковган.

– В этот же день с 13:00 стороны договорились о прекращении огня и боевых действий, что по сути оценивается рядом экспертов как капитуляция Нагорного Карабаха.

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