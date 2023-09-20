Крупнейшая эскалация с 2020 года: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и почему у Армении возникли претензии к России

В понедельник, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции а Нагорном Карабахе, которая в результате вылилась в крупнейшую с 2020 года эскалацию. По итогам первого дня военных действий представители непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) заявили о 27 погибших и более 200 раненых, а в Ереване вспыхнули протесты с требованием с отреагировать на действия Баку.

Азербайджан в свою очередь отчитался об уничтоженной технике, взятии позиций и близости к "выполнению" своих задач. Об актуальной ситуации в Карабахе, реакции мира на конфликт, а также о том, почему Москва была вынуждена оправдываться перед Арменией, рассказывает OBOZREVATEL.

Итоги первого дня операции Азербайджана в Карабахе

Экс-премьер непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян обвинил Азербайджан в массированном артиллерийском обстреле гражданских зданий в "столице" республики Степанакерте и других городах Карабаха. По его словам, есть раненые среди детей. Он назвал происходящее "продолжением геноцида", призвал Армению признать "Арцах" (НКР) и "присоединиться к защите своих граждан".

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А омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян заявил о 27 погибших, среди которорых двое гражданских, и более 200 раненых, в том числе 12 детей. По его данным, жители Карабаха без света, связи и пищи прячутся в подвалах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских вооруженных сил нет в Нагорном Карабахе и обвинил Баку в "этнической чистке армян Нагорного Карабаха". При этом он пообещал, что Армения не будет вмешиваться в конфликт, несмотря на попытки "внутренних и внешних сил" вовлечь ее. Пашинян призвал миротворческие силы РФ и Совбез ООН принять меры.

В свою очередь Азербайджан к вечеру 19 сентября отчитался о переходе под его контроль более 60 боевых позиций и нейтрализации в том числе до 20 боевых машин, до 40 артиллерийских установок и двух зенитно-ракетных установок, якобы принадлежащих армии Армении.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в эфире турецкого телеканала TRT заявил, что задачи антитеррористической операции "близки к выполнению".

Минобороны Азербайджана продемонстрировало один из ударов по "боевой позиции ВС Армении с резервными боеприпасами".

Позор для Кремля

Объявляя антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, в Баку отметили, что военные действия согласованы с РФ, чьи военные присутствуют в Карабахе как миротворцы. При этом официальный Ереван заявил, что Россия не уведомила Армению о намерении Азербайджана начать боевые действия в Карабахе. А армянские радикальные Telegram-каналы обвинили российских миротворцев в бегстве.

В ответ в Москве заявили, что Баку предупредил Кремль об операции лишь за считанные минуты до ее начала. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "встревожена" и призывает стороны остановить кровопролитие. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль находится на связи с Баку и Ереваном и предпринимает попытки вернуть ситуацию в русло дипломатии.

Между тем западные СМИ увидели провал РФ в ситуцаии в Карабахе. Как пишет The New York Times, обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном стало "позором для Кремля". Журналисты напоминают, что всего за день до обострения российский МИД сообщал об улучшении гуманитарной ситуации и оптимистично оценивал возможность переговоров.

А в статье Financial Times говорится, что конфликт показывает, как Москва, которая была традиционным посредником в регионе, теряет свое влияние после вторжения в Украину.

Протесты в Ереване

Днем 19 сентября у правительства Армении в Ереване стали собираться люди с требованием отреагировать на действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Митингующие пытались проникнуть в здание, однако полиция оцепила его, произошли столкновения.

Минздрав Армении по итогам дня сообщил о 34 пострадавших среди протестующих и полицейских. Поздно вечером митингующие начали устанавливать палатки на площади перед правительством.

По данным Sputnik Армения, 16 человек были задержаны в ходе акций протеста: 11 из них возле здания правительства, еще 5 – за административные нарушения возле посольства РФ.

США поддержали Армению

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и подчеркнул важность деэскалации конфликта.

Глава Госдепа провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"Я разговаривал сегодня с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана крайне важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному разрешению конфликта", – заявил Блинкен вечером 19 сентября.

Алиев со своей стороны "выразил готовность" прекратить операцию и провести встречу с представителями Нагорного Карабаха, заявили в Госдепе.

В ходе беседы с Пашиняном Блинкен "выразил глубокую обеспокоенность" военными действиями Азербайджана. "Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению этой неприемлемой военной акции", – отметил он.

Блинкен также сообщил Пашиняну, что Ереван имеет полную поддержку Вашингтона.