Армения призвала ООН направить миротворческий контингент в Нагорный Карабах

Армения призвала Совбез ООН направить миротворческий контингент ООН в Нагорный Карабах. Ереван также хочет выведения всех силовиков Азербайджана из региона.

Соответствующий призыв озвучил глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время выступления на заседании Совбеза 21 сентября. "Призываю создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе", – сказал он.

В то же время Мирзоян призвал немедленно развернуть межведомственную миссию ООН в регионе для осуществления "мониторинга прав человека, гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью".

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Он добавил, что также необходимо вывести из Карабаха вооруженные силы и правоохранителей Азербайджана, чтобы "исключить панику и провокации".

Со своей стороны глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в Совбезе ООН, что Баку действовал в Нагорном Карабахе согласно уставу ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, которая в итоге вылилась в крупнейшую с 2020 года эскалацию. В первый день погибли 32 человека, в том числе семь гражданских, еще более 200 были ранены, 7 тыс. эвакуированы.

– 20 сентября стороны договорились о прекращении огня с 13:00. Согласно договоренности, армия непризнанного Карабаха должна быть полностью расформирована и разоружена.

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