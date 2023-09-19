Почему Азербайджан и Армения враждуют из-за Нагорного Карабаха: детальное разъяснение и карта

Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе, заявив, что его целью является разоружение и выведение оттуда армянских военных. Армения в свою очередь призвала ООН отреагировать на действия Баку и принять меры.

Еще недавно казалось, что конфликт между странами может быть исчерпан, ведь они договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Однако в последние дни на границе Армении и Азербайджана вновь возросло напряжение, которое вылилось в новую операцию со стороны азербайджанских военных.

OBOZREVATEL рассказывает, в чем заключается суть конфликта между Азербайджаном и Арменией, которые годами враждуют из-за Нагорного Карабаха.

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Нагорный Карабах (армянское название – Арцах) вошел в состав Российской империи в 19 веке после оккупации ею значительной территории Кавказа в результате российско-кавказской войны. А уже в начале 20 века этот регион стал ареной постоянных столкновений между Азербайджаном и Арменией, каждая из которых хотела контролировать территорию.

Тогда на смену Российской империи уже пришли большевики, которые решили разрешить эту ситуацию по своему и создали Нагорно-Карабахскую автономную область. Она была включена в состав Азербайджанской ССР, несмотря на то, что большинство населения региона составляют армяне. Последние требовали, чтобы область присоединили к Армении.

Ближе к распаду СССР этот этнический конфликт как и многие другие становился все более серьезным. В конце концов на фоне подъема национальных движений к обретению независимости Армянская ССР и Нагорно-Карабахская автономия подписали совместное постановление об объединении, а позже, в 1991 году, сообщили о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР), которую фактически контролировала Армения.

Азербайджан признал такие действия незаконными, что в конечном итоге привело к дальнейшим боевым действиям, из-за которых десятки тысяч человек погибли, а до миллиона вынуждены были покинуть свои дома. Армения по результатам войны смогла захватить часть земель вокруг Нагорного Карабаха, которые принадлежали Азербайджану.

Первая карабахская война продолжалась до 1994 года и завершилась подписанием Арменией, Нагорно-Карабаской республикой и Азербайджаном трехстороннего соглашения о прекращении огня.

После этого Нагорный Карабах оставался частью Азербайджана, но фактически руководился этническими армянами при поддержке правительства Армении. В то же время независимость НКС не признала ни одна из стран ООН, даже Армения.

Конфликт, однако, исчерпан не был, столкновения в регионе не прекращались, но в основном обходилось без активных боевых действий. Ситуация в Карабахе неоднократно обострялась в 2014, 2016, 2020 (Вторая карабахская война) и 2021 году.

Как известно, страна-агрессор Россия поставляла вооружение обоим государствам-сторонам конфликта. Также в Карабахе после Второй карабахской войны находятся российские миротворцы. В Армении находится российская военная база, кроме того, обе страны являются членами военного союза – Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Азербайджан в свою очередь исторически имеет значительную поддержку со стороны Турции. В частности, Анкара снабжает Баку современным оружием собственного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В мае этого года Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, однако статус Лачинского коридора тогда не был определен. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у его страны нет территориальных претензий к Армении.

– Несколько дней назад, 15 сентября, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил, что Азербайджан стремится к дипломатическому урегулированию текущих проблем с Ереваном. При этом, отмечал он, страна нацелена именно на мирное решение всех вопросов.

– Однако теперь ситуация в очередной раз обострилась. Несмотря на это, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он не позволит втянуть страну в войну, которая "разжигается третьими силами". Эти слова политика не нашли поддержки среди армян, они вышли на протест.

– Также у армян после начала Азербайджаном новой операции в Карабахе появились вопросы к российским миротворцам, которые должны были их защищать. Они подозревают, что Баку мог согласовать с Москвой начало боевых действий.

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