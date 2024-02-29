Все начнется с дезинформации: в Германии смоделировали возможное нападение России и назвали основные его фазы

Правительство Германии смоделировало план возможного нападения России на страну. Он включает четыре этапа, первым из которых является дезинформация.

Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылающееся на документ "Анализ рисков для гражданской обороны". Отмечается, что война России против Украины подтвердила, что современные военные действия совмещают классические и неконвенционные операции, к последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.

Первый этап, разработанный в Германии планом, предусматривает старт кампании дезинформации и кибератак для дестабилизации общества.

Второй этап предполагает сосредоточение российских войск у границ НАТО и усиление пограничного контингента союзников в ответ на это.

Также Россия попытается вывести из строя космические спутники. Не исключены атаки на атомные реакторы, химические предприятия и гидротехнические сооружения Германии.

На третьем этапе ожидаются точечные удары с использованием разных видов оружия.

Четвертый этап будет включать прорыв российских войск в границы Германии, боевые действия на территории страны, в воздухе и на море, а также конфликт в космосе.

Германия считает, что это может стать фундаментальным изменением ситуации в Европе.

Правительство Германии предлагает брать этот сценарий в качестве основы для построения концепции гражданской защиты, причем соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать "подсценарии" для более эффективной обороны.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы.