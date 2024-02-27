На карту поставлена безопасность Европы: Макрон заявил, что нужно быть готовыми к нападению России на страны НАТО через несколько лет

Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося 26 февраля в Париже саммита в поддержку Украины, пишет Euractiv. Его заявление прозвучало на фоне все большей озабоченности вероятностью военного противостояния НАТО с Россией, о чем говорят европейские лидеры на протяжении последних недель.

Все участники саммита, подчеркнул Макрон, соглашаются с тем, что агрессия РФ против стран НАТО в ближайшем будущем вполне реальна.

"Я отметил, что более-менее все страны, представленные за этим столом, сказали… что общий консенсус заключался в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к нападению России на эти страны", – сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что никто в Европе не хочет вступать в войну с "российским народом". Именно поэтому страны ЕС будут делать все для сдерживания эскалации, в частности путем усиления поддержки Украины.

В частности, Макрон заявил, что Франция не будет блокировать закупку снарядов для Украины вне Европейского Союза, как она делала это ранее. До этого Франция настаивала на трате средств на производство и закупку боеприпасов исключительно в Европе. В настоящее время, учитывая серьезный дефицит снарядов, от которого страдает украинская армия (по оценкам издания, речь идет о соотношении 10:1 в пользу РФ), а также срыв обещанного ЕС поставок миллиона снарядов к марту, французское правительство, возможно, временно, отказалось от предварительных призывов.

"Это (поставка боеприпасов Украине. – Ред.) – приоритет из приоритетов", — подчеркнул Макрон, добавив, что более четкий план действий должен быть выработан в течение следующих десяти дней.

В то же время президент Франции подчеркнул, что ни одна страна ЕС не планирует отправлять в Украину свой военный контингент, однако, по его словам, не исключено, что в будущем эта позиция может измениться.

"На данном этапе нет консенсуса (...) относительно отправки войск на места. Не стоит ничего исключать. Мы сделаем все, чтобы Россия не победила", – отметил Макрон, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он затруднился уточнить, какие страны могут рассмотреть возможность такого шага, сославшись на "стратегическую неоднозначность". Издание добавляет, что подобные намерения даже гипотетически до сих пор не заявляла ни одна страна ЕС. Речь также не идет о привлечении войск НАТО – из-за опасений стран-членов, что это втянет альянс в войну.

В целом, пишет Euractiv, европейские лидеры договорились о том, что будут прилагать усилия для усиления по пяти направлениям. Речь идет о киберзащите; совместном производстве оружия и боеприпасов; защите стран, которые сталкиваются с прямой угрозой со стороны России, в первую очередь Молдовы; поддержке Украины на беларуской границе через невоенные силы; операциях по разминированию.

Также Макрон анонсировал создание новой коалиции, которая будет сосредоточена на обеспечении Украины ракетами и бомбами средней и большой дальности.

Напомним, саммит в поддержку Украины прошел в Елисейском дворце в Париже 26 февраля. В нем приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. От США присутствовал помощник госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а от Британии – глава МИД Дэвид Кэмерон.