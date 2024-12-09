'Все идет по плану': на РосТВ после свержения режима Асада заявили, что выполнили все обязательства перед Сирией. Видео

Российская пропаганда быстро определила, как объяснить падение режима Башара Асада в Сирии. В воскресных выпусках на телеканале "Россия 1" прозвучало, что Москва выполнила все свои обязательства перед Сирией, а ситуация "следует плану".

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В программах "Известия недели" и "Вечерний вечер с Владимиром Соловьевым" звучали заявления, призванные подчеркнуть стратегическую предусмотрительность Кремля. Ведущие цитировали слова кремлевского диктатора Владимира Путина девятилетней давности, якобы предполагавших нынешние события.

Соловьев подчеркнул, что Россия, обеспечив победу Асаду в прошлом, теперь выполнила свое обязательство, предоставив ему и его семье убежище.

Утренние выпуски новостей еще называли противников режима Асада "террористами" и "боевиками". К обеду риторика изменилась: начали звучать термины "вооруженная оппозиция" и "вооруженные формирования". Пропаганда пыталась представить падение режима не как поражение, а как завершающий логический этап российской миссии в Сирии.

Дмитрий Киселев в "Известиях недели" заявил, что Москва всегда стремилась к "внутреннему примирению" в Сирии. Он процитировал слова Путина 2015 года о том, что Россия не планирует "быть больше сирийцами, чем сами сирийцы".

Кроме того, Киселев сказал, что для России "СВО" важнее Сирии: "Конечно, происходящее в Сирии для нас не безразлично, но главное для нас же — безопасность самой России, то, что сейчас происходит в зоне СВО" .

Владимир Соловьев заявил, что Россия всегда придерживается своих обещаний, в отличие от США, которые "забывают о своих союзниках".

"Обратите внимание, мы всегда придерживаемся своих обязательств в отличие от американцев, легко забывающих и бросающих тех, кому они еще недавно обещали помощь. Мы в этом плане поступаем иначе. Ситуация очень непростая, не нужно торопиться с выводами", – заявил пропагандист.

После этого он привел ту же цитату Путина, что и Киселев.

Напомним, на фоне свержения режима Асада в Сирии в СМИ появилась информация о его бегстве в РФ и якобы гибель в авиакатастрофе. Об этом, в частности, писало агентство Reuters.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ распространила дезинформацию о смерти сирийского диктатора для прикрытия своей операции по его спасению и приближенным к нему лицам.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря повстанцы в Сирии захватили столицу страны Дамаск. В МИД РФ заявили, что Асад соглашается мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммад Джалали со своей стороны объявил, что все власти переходят к повстанцам, которые решат судьбу военных баз России.

Напомним также, повстанцы обнародовали кадры из гаража Башара Асада, полностью заставленного суперкарами, лимузинами и броневиками. Они заявили, что шокированы такой роскошью на фоне тяжелого положения сирийцев, годами страдавших войной. Оппозиционные силы, контролирующие дворец Асада, конфисковали элитные автомобили.

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