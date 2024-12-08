Суперкары, лимузины и броневики: сирийские СМИ показали гараж беглеца Асада. Видео

Сирийские повстанцы, захватившие контроль над столицей Дамаском и правительственным дворцом, обнародовали кадры из гаража президента-беглеца Башара Асада. Помещение было полностью заставлено суперкарами, лимузинами и броневиками.

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Соответствующее видео показали в эфире турецкого канала Ensonhaber Tv. Гараж оказался заполненным элитными автомобилями, в том числе Ferrari, Audi, Mercedes и другие машины люксовых марок.

Повстанцы были шокированы роскошным образом жизни Асада на фоне тяжелого положения граждан, годами страдавших от войны. Сообщается, что эти автомобили были конфискованы оппозиционными силами, контролирующими дворец.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что сирийский диктатор Башар Асад покинул страну и якобы решил передать президентский пост в результате переговоров с рядом "участников вооруженного конфликта". Также в РФ отметили, что диктатор дал указание осуществить передачу власты мирным путем.

Напомним, в Reuters сообщали, что президент Сирии Башар Асад, предположительно, планировал эвакуироваться в Россию на фоне наступления повстанцев, однако мог погибнуть в авиакатастрофе. По предварительной информации, его самолет скрылся с радаров вскоре после вылета из российской военной базы. В том же районе был зафиксирован взрыв, который, как предполагается, мог быть связан с этим инцидентом.

Отметим, что 8 декабря сирийские повстанцы заявили о захвате столицы страны Дамаска и свержении режима Башара Асада. Глава сирийского правительства выразил готовность мирно передать власть. Подробнее об этих событиях читайте в постоянно обновляющейся хронике OBOZ.UA.