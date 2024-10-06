Маск выступил на митинге Трампа и получил обещание высадиться на Марсе до конца его президентского срока

Американский миллиардер Илон Маск принял участие в предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, где ранее летом на Трампа было совершено покушение. Во время выступления Маск заявил, что Трамп должен победить на выборах, поскольку его конкуренты якобы стремятся ограничить свободу слова, а лидер республиканцев способен защитить демократию в США.

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Об этом стало известно с трансляции митинга. Маск также раскритиковал действующего президента Джо Байдена, выражая поддержку Трампу, стоявшему рядом и реагировавшему на его слова с улыбкой.

Трамп, в свою очередь, назвал Маска "выдающимся джентльменом" и отметил его роль в защите свободы слова. Он также подчеркнул, что именно благодаря компании Маска, SpaceX, США могут отправлять астронавтов в космос.

"Настоящее испытание для человека — это то, как он ведет себя в критической ситуации. У нас был один президент, который не мог подняться по лестнице самолета, а другой размахивал кулаками после того, как в него выстрелили. Так кого вы хотите видеть представителем США?" – заявил в ответ Маск.

Илон Маск также подчеркнул, что президентские выборы 2024 года будут одними из самых важных для американского народа.

"Результат этих выборов может решиться с помощью 1000 или 500 голосов", – сказал Маск.

После этого миллиардер повторил несколько ключевых утверждений, которые сторонники Трампа выдвигают против демократов, в частности, что они стремятся "лишить людей свободы слова" и "права на владение оружием", тогда как лидер республиканцев, по его словам, "защитит Конституцию и демократию в США".

"Президент Трамп должен выиграть, чтобы сохранить Конституцию. Он должен выиграть, чтобы сохранить демократию в Америке", – заявил Маск.

Трамп также пообещал, что во время его второго срока США совершат высадку на Марс, если его переизберут.

Напомним, что руководитель американской компании SpaceX, миллиардер и изобретатель Илон Маск уже много лет грезит идеей о колонизации Марса. Амбициозный предприниматель анонсировал высадку людей на Красную планету в 2028 году.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию по проверке эффективности работы правительства. Он уточнил, что комиссию возглавит миллиардер Илон Маск.

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