Военные США перед уходом из Афганистана вывели из строя самолеты и бронемашины в Кабуле

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Военные США перед уходом из Афганистана вывели из строя самолеты и бронемашины в Кабуле

Перед окончательным уходом из Афганистана 31 августа американские военные привели в негодность свою технику. Речь идет о десятках самолетов, противоракетных, артиллерийских и минометных систем.

Они находились в кабульском аэропорту, и все были разоружены или выведены из строя. Об этом рассказал глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи, передает Business Insider.

По его словам, это 73 самолета, 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой, 27 внедорожников Humvee. А также система противоракетной обороны, артиллерия и минометы.

Техника, которую использовали для отражения недавних ракетных атак, оставалась в сети до последней минуты, а затем ее демилитаризовали.

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"Этими самолетами и авто больше никто не сможет пользоваться, управлять ими", – заявил Маккензи.

Он добавил, что некоторые системы, такие как пожарные машины и фронтальные погрузчики, были оставлены в рабочем состоянии, чтобы аэропорт мог возобновить работу как можно скорее.

США вывели из строя самолеты и бронемашины в Кабуле, – Маккензи

"Но даже если "Талибан", который быстро захватил контроль над Афганистаном в начале этого месяца, не сможет использовать ни одну из этих систем, группировке удалось добиться своего", – говорится в материале.

Отмечается, что талибы сумели захватить значительный арсенал оружия американского производства, от винтовок до военной техники, когда они захватили страну и нанесли поражение афганским вооруженным силам, на вооружение и оснащение которых США потратили миллиарды долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 августа последний американский самолет покинул аэропорт столицы Афганистана Кабула. Так вывод войск США из страны был завершен.

  • До 31 августа военные успели эвакуировать большинство своих граждан и тысячи афганцев, которые пытались бежать из страны. С Кабула силами американцев было вывезено более 114 тысяч человек за последние две недели, из них около 5,5 тысячи – граждане США.

  • Уже после вывода американских войск боевики движения "Талибан" атаковали силы сопротивления в провинции Панджшер, единственном регионе, который сопротивляется властям террористического движения. Нападение отбили, но отдельные столкновения между враждебными сторонами продолжались.

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