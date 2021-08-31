Военные США перед уходом из Афганистана вывели из строя самолеты и бронемашины в Кабуле
Перед окончательным уходом из Афганистана 31 августа американские военные привели в негодность свою технику. Речь идет о десятках самолетов, противоракетных, артиллерийских и минометных систем.
Они находились в кабульском аэропорту, и все были разоружены или выведены из строя. Об этом рассказал глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи, передает Business Insider.
По его словам, это 73 самолета, 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой, 27 внедорожников Humvee. А также система противоракетной обороны, артиллерия и минометы.
Техника, которую использовали для отражения недавних ракетных атак, оставалась в сети до последней минуты, а затем ее демилитаризовали.
"Этими самолетами и авто больше никто не сможет пользоваться, управлять ими", – заявил Маккензи.
Он добавил, что некоторые системы, такие как пожарные машины и фронтальные погрузчики, были оставлены в рабочем состоянии, чтобы аэропорт мог возобновить работу как можно скорее.
"Но даже если "Талибан", который быстро захватил контроль над Афганистаном в начале этого месяца, не сможет использовать ни одну из этих систем, группировке удалось добиться своего", – говорится в материале.
Отмечается, что талибы сумели захватить значительный арсенал оружия американского производства, от винтовок до военной техники, когда они захватили страну и нанесли поражение афганским вооруженным силам, на вооружение и оснащение которых США потратили миллиарды долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 августа последний американский самолет покинул аэропорт столицы Афганистана Кабула. Так вывод войск США из страны был завершен.
До 31 августа военные успели эвакуировать большинство своих граждан и тысячи афганцев, которые пытались бежать из страны. С Кабула силами американцев было вывезено более 114 тысяч человек за последние две недели, из них около 5,5 тысячи – граждане США.
Уже после вывода американских войск боевики движения "Талибан" атаковали силы сопротивления в провинции Панджшер, единственном регионе, который сопротивляется властям террористического движения. Нападение отбили, но отдельные столкновения между враждебными сторонами продолжались.