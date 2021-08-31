Военные США перед уходом из Афганистана вывели из строя самолеты и бронемашины в Кабуле

Перед окончательным уходом из Афганистана 31 августа американские военные привели в негодность свою технику. Речь идет о десятках самолетов, противоракетных, артиллерийских и минометных систем.

Они находились в кабульском аэропорту, и все были разоружены или выведены из строя. Об этом рассказал глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи, передает Business Insider.

По его словам, это 73 самолета, 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой, 27 внедорожников Humvee. А также система противоракетной обороны, артиллерия и минометы.

Техника, которую использовали для отражения недавних ракетных атак, оставалась в сети до последней минуты, а затем ее демилитаризовали.

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"Этими самолетами и авто больше никто не сможет пользоваться, управлять ими", – заявил Маккензи.

Он добавил, что некоторые системы, такие как пожарные машины и фронтальные погрузчики, были оставлены в рабочем состоянии, чтобы аэропорт мог возобновить работу как можно скорее.

"Но даже если "Талибан", который быстро захватил контроль над Афганистаном в начале этого месяца, не сможет использовать ни одну из этих систем, группировке удалось добиться своего", – говорится в материале.

Отмечается, что талибы сумели захватить значительный арсенал оружия американского производства, от винтовок до военной техники, когда они захватили страну и нанесли поражение афганским вооруженным силам, на вооружение и оснащение которых США потратили миллиарды долларов.

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