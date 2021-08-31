Талибы попытались прорваться в провинцию Панджшер, силы сопротивления отбили атаку

Боевики движения "Талибан" атаковали силы сопротивления в провинции Панджшер, единственном регионе, который сопротивляется власти террористического движения. В настоящее время нападения боевиков отбили, но отдельные столкновения между враждующими сторонами продолжаются.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники, боевики окружили Панджшер и отключили от мобильной связи и интернета. Представители сопротивления и "Талибана" ведут переговоры, которые, в случае провала, заменит полномасштабная атака уже в ближайшие часы.

"Накануне талибы попытались прорваться в Панджшер с запада, однако их нападение было отбито. Среди талибов есть погибшие и раненые", – отметил собеседник агентства.

Видео дня

Тем временем "Талибан" готовится к массированной атаке. Террористы перебрасывают к ущелью возле Панджшера дополнительную военную технику, боевиков. На видео, появившемся в соцсетях, показан конвой боевиков, который, как утверждается, направляется в непокоренную "Талибану" провинцию.

طالبان کا ایک بڑا فوجی قافلہ پنجشیر کی طرف جاتے ہوئے

پنجشیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جہاں مذاکرات جاری ہیں، وہیں طالبان وادی میں اپنی فوجی قوت بھی بڑھا رہے ہیں

#Afghanistan #Kabul #Panjshir#Taliban

pic.twitter.com/AeIgu2ASpR — Afghan Urdu | افغان نیوز اردو (@Afghan_News1) August 30, 2021

Панджшер на данный момент остается единственной провинцией Афганистана, которая не перешла под контроль талибов. Силы сопротивления возглавляет Ахмад Масуд, сын лидера антиталибского "Северного Альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого террористами 20 лет назад.

В свою очередь EurAsiaDaily сообщил, что Ахмад Масуд готов прекратить сопротивление и уйти из политики, если движение "Талибан" создаст инклюзивное правительство в стране и обеспечит свободу и равноправие граждан, в том числе соблюдая права женщин, детей и меньшинств.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты официально заявили о завершении своей миссии в Афганистане. Накануне из Кабула вылетел последний самолет с военными США.