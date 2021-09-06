Во время боев за Панджшер убит один из ключевых командиров движения "Талибан"

В ночь на понедельник, 6 сентября, в Афганистане убили одного из ключевых командиров движения "Талибан". Мавлави Фасихуддин (Мавлави Махдум) был ликвидирован в провинции Панджшер.

Об этом заявили представители Фронта национального сопротивления в Афганистане в Twitter, передает "Интерфакс-Украина". Боевики пока не комментировали данную информацию.

В публикации отмечается, что Фасихуддин был убит вместе с шестью телохранителями во время боев в районе Пишгур.

Ранее в Афганистане в боях за северную провинцию Панджшер погибли пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара. При этом талибы заявили, что взяли под полный контроль регион.

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"Талибан" – это террористическая группировка, которая 15 августа 2021 года захватила власть в Афганистане.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористическое движение "Талибан" захватило не только власть и контроль над Афганистаном, но и новостные ленты всех мировых СМИ. В прессе активно пишут о причинах, по которым население государства из Южной Азии накрыла настоящая паника и отчаяние – зверства, жестокие "законы", радикальные запреты, весьма строгое отношение к женщинам и тому подобное.