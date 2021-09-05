Бои за Панджшер: ополченцы понесли потери и предложили начать переговоры с талибами

В Афганистане в боях северную провинцию Панджшер погибли пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара. Ополченцы назвали условия для прекращения огня, но "Талибан" отверг их предложение.

В ФНС сообщили, что готовы начать переговоры с талибами, если боевики покинут регион. Заявление в Facebook опубликовал лидер ополченцев Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001).

"ФНС Афганистана приветствует принятую в Кабуле советом улемов резолюцию о незамедлительном прекращении огня… Мы настаиваем на том, чтобы "Талибан" прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба. В этом случае руководство ФНС отдаст указание своим войскам прекратить боевые действия", – говорится в сообщении.

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Добавим, что Дашти и Зара погибли в ходе боевых действий в провинции Панджшер. У Дашти были давние отношения с семьей Масуда. Он был со старшим Масудом во время теракта 9 сентября 2001 года, который привел к смерти последнего. В последние месяцы он стал представителем сына Масуда, который руководил сопротивлением правлению талибов в Панджшире. В 2001 году Дашти также основал газету и был известен своей работой для журналистов в Афганистане.

Как пишет Al Jazeera, талибы отвергли предложение о прекращении огня.

"Нам не о чем договариваться с Ахмадом Масудом после того, как он уже отверг наше предложение о мире", – сказано в ответе талибов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что сейчас происходит в Панджшере, кто возглавляет сопротивление и чего он хочет от исламистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский генерал Марк Милли сказал, что в Афганистане по состоянию на воскресенье, 5 сентября, продолжаются бои за северную провинцию Панджшер. Там отпор талибам дают силы сопротивления, несогласные с режимом исламистов. В такой ситуации есть угроза начала гражданской войны.