Виновник теракта в Кабуле и огромные потери талибов в Панджшере. Главное о ситуации в Афганистане

Исламистского смертника, который устроил взрыв в аэропорту Кабула, накануне теракта выпустили из тюрьмы Пули-Чарки. В Панджшерской долине активизировались ожесточенные бои между боевиками и фронтом сопротивления. А новое правительство Афганистана возглавит военный стратег и лицо "Талибана" Абдул Гани Барадар.

OBOZREVATEL рассказывает о главных событиях к этому часу.

На этой неделе талибы начали операцию по захвату Панджшерской долины – последнего региона, который не перешел под власть боевиков. Это произошло на фоне неудачных переговоров с Фронтом национального сопротивления – его глава Ахмад Масуд наотрез отказался сдаваться и потребовал от "Талибана" создать децентрализованное правительство.

В ночь на 3 сентября стороны вели интенсивные бои — боевики "Талибана" (по сведениям СМИ, к ним также присоединились члены "Аль-Каиды"), предприняв попытку прорвать оборону ополченцев, в итоге не только потерпели поражение, но и понесли катастрофические потери.

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"Потери талибов за последние четыре дня составили 350 человек убитыми, 287 ранеными, 35 задержанными", – сказано в сообщении Национального фронта сопротивления.

Bakhtar News Agency сообщал о гибели 10 бойцов сопротивления и двух полевых командиров. Также талибам якобы удалось взять под контроль 11 опорных пунктов, захватив в боях два танка, один броневик и боеприпасы. Но НФС опровергают это, а также данные о смерти своего лидера Масуда-младшего.

Отметим, что Панджшер располагается в горах Гиндукуш и отличается большим числом ущелий, оврагов и скал. Это делает его идеальным местом для партизанской войны, позволяя мятежникам организовывать засады на талибов и создавая для них своеобразную крепость.

"Исламское государство" заявило, что террорист-смертник из аэропорта Кабула был амнистирован талибами за несколько дней до взрывов. В середине августа, после захвата власти, "Талибан" выпустил на свободу всех заключенных тюрьмы Пуле-Чархи.

Главой правительства Афганистана может стать руководитель политического крыла "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, в состав правительства также войдут сын первого лидера талибов муллы Омара мулла Якуб и представитель в Дохе (Катар) Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Барадара называют "лицом" "Талибана". Именно он контактировал с представителями западных стран и афганским правительством в 2021 году.

В прошлом высокопоставленный боевик был военным стратегом, отвечал за координацию террористических и военных операций, а также их финансирование. В 2001 году занимал пост министра обороны.

После падения "Исламского эмирата" уехал в Пакистан. А спустя девять лет его задержали американские спецслужбы. Барадар находился в тюрьме до 2018 года – боевика освободили, чтобы Штаты с его помощью могли вести переговоры с "Талибаном".

В итоге так и произошло. Боевик стал главным представителем исламистского движения на международной арене. Он вел переговоры с бывшим госсекретарем США Майком Помпео, главой МИД России Сергеем Лавровым и даже экс-президентом Дональдом Трампом.

Представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что главным партнером Афганистана является Китай, поскольку он готов инвестировать в страну.

Также в "Талибане" отметили, что группировка высоко оценивает китайскую программу "Новый шелковый путь", с помощью которой Пекин хочет усилить свое глобальное влияние и открыть торговые пути.

Отметим, что ранее китайские власти не раз заявляли о дружественных отношениях с боевиками. Западные СМИ считают, что благодаря поддержке талибов Пекин хочет разрабатывать огромные залежи полезных ископаемых Афганистана.

Гуманитарная авиаслужба Организации Объединенных Наций возобновляет полеты в Афганистан для доставки гуманитарных грузов. В страну планируют отправить медикаменты и товары первой необходимости.

В организации считают, что продовольствия на складах ООН в Афганистане хватит до конца месяца, а дальше нуждающиеся, особенно дети, будут голодать.

"Только для того, чтобы удовлетворить первостепенные нужды в продовольствии, срочно необходимо найти 200 млн долларов – только чтобы накормить самых нуждающихся. А самые нуждающиеся – это дети", – отметил координатор организации, призывая мировое сообщество прийти на помощь.