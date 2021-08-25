Богослов без мобильного, знакомый Лаврова и военный стратег: кто управляет 'Талибаном'

Боевики "Талибана" заявили о создании "Исламского Эмирата Афганистан" – государства, существовавшего с 1996 по 2001 год. Но за последние 20 лет движение значительно преобразилось – отчасти риторика, цели и принципы. Это же касается и руководства организации, которое теперь не прячется от журналистов. Хотя пока что неизвестно, кто официально возглавит страну и войдет в новое правительство.

OBOZREVATEL рассказывает о ключевых главарях "Талибана", контролирующих группировку в последние годы.

Это радикальное исламистское движение, которое зародилось в 1994 году. Первыми талибами были беженцы, покинувшие страну из-за войны 1979-1989 годов и получившие образование в исламских семинариях (в переводе с пушту "талибы" означает "студенты медресе, ученики"). В 1996 году боевики захватили Кабул и провозгласили там Исламский эмират Афганистан.

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Главным идеологом группировки был мулла Мухаммед Омар, он возглавлял "Талибан" до 2013 года. Многие страны признали движение террористическим – в частности, США, Канада, Таджикистан, Россия, Казахстан и Совет безопасности ООН. С ноября 1999 года против него действуют международные санкции.

Третий верховный командующий талибов – занял свой нынешний пост в мае 2016 года. Ахундзада родился в провинции Кандагар в 1961 году. Его отец был сельским имамом.

Согласно официальным данным, во время советской кампании 80-х годов он воевал на стороне моджахедов. Правда, никакой информации о его участии непосредственно в боях на передовой нет.

В "Талибан" Ахундзада вступил вскоре после его создания, став одним из приближенных муллы Мухаммада Омара. Во время первого правления боевиков он руководил военным судом. В тот период талибы запрещали кино, музыку, спорт, женское образование и многое другое. А суды выносили жестокие решение за любые проступки гражданских – к примеру, за воровство отрубали руку, а за супружескую измену могли даже приговорить к смерти.

После ввода американских войск в Афганистан Ахундзада уехал в соседний Пакистан. Там он преподавал в религиозных школах. Вернулся на родину только в 2013 году – после смерти лидера движения Мухаммеда Омара. А спустя три года и сам возглавил "Талибан".

В последние годы лидер боевиков не появляется на публике, а журналисты несколько раз сообщали о его гибели – в том числе от коронавируса. Ахундзада известен как богослов-консерватор, который негативно относится к технологиям и даже не умеет пользоваться мобильным.

В 2017 году его 23-летний сын погиб при совершении теракта: он направил грузовик со взрывчаткой на территорию военной базы афганских правительственных войск.

На Западе Ахундзада считают специалистом по финансовым вопросам — то есть он занимается пополнением средств движения, в том числе за счет торговли наркотиками.

Его называют "лицом" политического крыла "Талибана". Именно этот человек контактировал с представителями западных стран и афганским правительством в 2021 году.

В прошлом Барадар был военным стратегом талибов, отвечал за координацию террористических и военных операций, а также их финансирование. В 2001 году занимал пост министра обороны.

После падения "Исламского эмирата" уехал в Пакистан. А спустя девять лет его задержали американские спецслужбы. Барадар находился в тюрьме до 2018 года – боевика освободили, чтобы Штаты с его помощью могли вести переговоры с "Талибаном".

В итоге так и произошло. Боевик стал главным представителем исламистского движения на международной арене. Он вел переговоры с бывшим госсекретарем США Майком Помпео, главой МИД России Сергеем Лавровым и даже экс-президентом Дональдом Трампом.

Согласно информации The Washington Post, именно Барадар может стать новым главой Афганистана. Однако пока официальных заявлений на этот счет не было.

Старший сын основателя "Талибана" и заместитель Хайбатуллы Ахундзады, отвечает за военное дело. Ему около 30 лет.

После гибели Ахтара Мансура – второго главы движения – от удара американского беспилотника в 2016 году Мухаммеда Якуба рассматривали как претендента на пост лидера боевиков. Однако руководство "Талибана" сочло его слишком молодым.

После захвата Кабула в 2021 году он призвал боевиков не причинять вреда афганским военным и членам правительства, а также потребовал следить за стабильной работой рынков и магазинов на территории страны.

Возглавляет так называемую "Сеть Хаккани" – это радикальное крыло "Талибана". Организация ответственна за ряд терактов, нападений на афганскую армию, а также покушение на экс-президента Афганистана Хамида Карзая.

В США крыло Хаккани признано террористической организацией. Его долгое время пытались уничтожить силы международной коалиции, однако безуспешно – только в 2017 году Сеть насчитывала более пяти тысяч бойцов.

ФБР предлагает 10 млн долларов за информацию, которая может привести к поимке талибского командира. В 2010 году он выпустил книгу, в которой поддержал обезглавливания и взрывы террористов-смертников.

Родился в провинции Кандагар, ему 54 года. Ранее Хаким руководил исламской религиозной школой, а сейчас считается главным переговорщиком "Талибана".

В Кветте он также отвечал за судебную систему и возглавлял совет священнослужителей, издавая указы для оправдания жестокости боевиков. Считается самым осведомленным среди соратников в юридических и религиозных вопросах.