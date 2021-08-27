В игру вступают Китай и Россия: кому достанутся триллионные ископаемые Афганистана?

Афганистан принято считать очень бедным государством, которое выживает за счет выращивания опийного мака, используемого для изготовления героина. Однако на самом деле эта страна богата еще и природными ресурсами – от золота и драгоценных камней до меди и дефицитного лития.

Западные эксперты оценивают стоимость полезных ископаемых, залегающих в афганских недрах, в 1-3 триллиона долларов. Кому после прихода к власти "Талибана" достанется это богатство – разбирался OBOZREVATEL.

Еще в 2010 году американские геологи обнаружили на территории Афганистана огромные залежи полезных ископаемых. Среди них:

железная руда;

золото;

медь;

бокситы;

мрамор;

нефть.

Но главным открытием стал литий. По некоторым оценкам, его запасы можно сравнить с месторождениями в Боливии – это один из крупнейших в мире поставщиков сырья для производства батарей, используемых в смартфонах и электромобилях.

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"Афганистан, определенно, располагает одними из наиболее богатых залежей как драгоценных металлов, так и металлов, необходимых для развивающейся экономики 21-го века", – отмечал в комментарии CNN ученый Род Шуновер.

По оценкам экспертов, общая стоимость полезных ископаемых оценивается в 1-3 триллиона долларов. И это только на тех 30% афганской территории, которые смогла исследовать Геологическая служба США.

Однако за все годы стране так и не удалось начать разработку и продажу этих ценных ресурсов – чтобы потратить вырученные деньги на повышение уровня жизни, медицину, образование и науку. Сегодня Афганистан остается одним из самых слаборазвитых и бедных государств мира. И вот главные причины этого:

Отсутствие инфраструктуры – за годы войны дороги, электростанции, железные дороги были полностью разрушены. Требуются огромные вложения в современные технологии и специалистов, которые бы позволили освоить рудники, – ни у талибов, ни у прошлого правительства таких денег нет. Инвесторов отпугивают проблемы с безопасностью и защитой частной собственности. Это же касается и нестабильной политической и военной ситуации. Присутствие американцев не давало возможности остальным иностранным игрокам зайти в регион. Высокий уровень коррупции – в списке стран, пригодных для бизнеса, Всемирный банк поставил Афганистан на 173 место из 190. А в рейтинге коррумпированных государств от Transparency International он 165-й из 180.

После ухода американцев и возвращения талибов к власти ситуация может кардинально измениться – если заинтересованные страны найдут общий язык с боевиками. Свою помощь уже готовы предоставить Китай, Индия, Пакистан и Россия.

"Мы только что вышли из этапа войны и разрушений и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно помочь нам со здравоохранением, инфраструктурой, образованием и другими секторами. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые", – заявил представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин.

Подробные карты месторождений полезных ископаемых составили еще советские геологи в 1960-х. Но из-за войны до строительства шахт и комбинатов дело так и не дошло. Добывали только лазурит, изумруды и рубины кустарным методом, намывали золото в ручьях. Всем этим занимались преимущественно боевики на неподконтрольной властям территории и вывозили контрабандой в Пакистан.

Китай

Активно свои экономические интересы в Афганистане давно уже продвигает КНР. Еще в 2008 году китайские государственные металлургические компании выиграли тендер на добычу в течение 30 лет меди на крупнейшем в мире неосвоенном месторождении металла в Мес Айнаке в сорока километрах от Кабула.

Но результата нет и сегодня из-за ряда задержек – начиная от проблем с обеспечением безопасности и заканчивая обнаружением исторических артефактов. К тому же, поблизости по-прежнему нет железной дороги или электростанции.

Но если в скором будущем политическая ситуация в стране стабилизируется, то китайцы могут вернуться к разработке месторождения. Тем более, сейчас из-за бурного развития электротехники спрос на медь и, соответственно, цены на нее значительно выросли. А при талибах стоимость рабочей силы вряд ли вырастет, скорее, даже наоборот.

"Пока западные страны делают все возможное для эвакуации своих граждан из Афганистана, Китай, Россия, Пакистан, Иран и Турция и не думают покидать Кабул. Напротив, они считают, что их время пришло, и надеются на выгодные сделки и возможность эксплуатировать ценные полезные ископаемые страны", – пишет немецкое издание Handelsblatt.

Но интересы КНР не ограничиваются только добычей меди. Пекин хочет подключить Афганистан к своему крупному проекту "Один пояс – один путь". Прежнее прозападное правительство в Кабуле этого не хотело, а вот талибов склонить на свою сторону китайцам будет проще.

И Китай уже ведет активные переговоры с представителями "Талибана". Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что страна готова оказать поддержку боевикам, если они разорвут связи с уйгурами, которых Пекин считает угрозой нацбезопасности.

"Мы ручаемся за то, что Китай вложится в восстановление страны руками "Талибана", в том числе поможет восстановить разрушенную инфраструктуру Афганистана. Средства будут отправлять через Пакистан", – заявил источник из правительства.

Россия

Еще одним крупным игроком на афганском рынке может стать Россия. И сейчас Кремль активно пытается наладить отношения с руководством исламистского движения. К примеру, 8 июля его представители прибыли в Москву с официальным визитом. Несмотря на то, что эта группировка официально в РФ запрещена, делегация талибов говорила об "очень хороших отношениях" с россиянами.

Если эти усилия увенчаются успехом, то вполне возможно, что российские энергетические компании захотят добывать нефть, газ и уран в Афганистане.

Еще один крупный проект, который бы хотела реализовать Россия, – газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия мощностью 33 млрд кубометров в год. "Талибы заинтересованы в постройке газопровода ТАПИ", – сообщали российские СМИ со ссылкой на официального представителя политического офиса движения.

"Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр. Это вопрос к нашему бизнесу", – заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. По словам дипломата, боевики "заинтересованы в мирной границе со Средней Азией, чтобы налаживать торговлю и экономическое сотрудничество".

Индия

Эта страна тоже заинтересована в строительстве газопровода ТАПИ, а также в месторождениях железной руды и угля. Для этого Индия даже обязалась инвестировать в строительство рудника и прямой железной дороги до Чахбехара десять миллиардов долларов. Но проект приостановили из-за обострения обстановки в стране.

Основой экономики Афганистана сегодня остается опий – вещество, из которого делают героин и другие наркотики. По данным ООН, в 2017 году в его производстве были заняты до 350 тысяч человек. Это фермеры, сезонные рабочие, водители.

Последние недели талибы при каждом удобном случае обещают, что будут бороться с наркоторговлей. Однако западные эксперты не сомневаются, что движение, и раньше зарабатывавшее огромные деньги на незаконной торговле, будет и дальше развивать эту высокодоходную "отрасль".

"Талибы сейчас демонстрируют все, чтобы не создавать проблемы. Они оказались более умными, чем о них думали. Боевики готовы договариваться, с россиянами в том числе. Они готовы пообещать, что никакого наркотрафика больше не будет. Но как оно будет на самом деле, никто не знает. Никакому правительству, в том числе и талибам, не удалось остановить наркотрафик. Я думаю, что ситуация повторится", – отметил в комментарии OBOZREVATEL директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Наркотики, постоянные военные конфликты и коррупция были причиной нежелания инвесторов сотрудничать с Афганистаном. Итог: богатая природными ресурсами страна не играет никакой роли в поставках на мировой рынок, зато обеспечивает 85% мировых поставок опия-сырца и героина.

Но можно предположить, что в ближайшем будущем иностранные игроки будут стремиться наладить сотрудничество с новой властью. Талибан нуждается в инвестициях и специалистах. Поэтому борьба за влияние на Афганистан только усилится.