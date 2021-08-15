Талибы начали выпускать заключенных из крупнейшей тюрьмы Афганистана. Видео

Боевики исламистского движения "Талибан" начали массово освобождать заключенных из крупнейшей тюрьмы Афганистана "Пул-э-Чархи" после полученного контроля над большей частью страны. Очевидцы снимают видео, на которых видно, как тысячи людей покидают территорию, огороженную колючей проволокой.

Соответствующая информация появилась к вечеру 15 августа в Twitter. После Саурской революции 1978 года это место заключения известно пытками и жестоким отношением со стороны надзирателей тюрьмы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что по состоянию на 2018 год в "Пул-э-Чархи" находилось более пяти тысяч заключенных. Неоднократно они организовывали бунты и побеги. Зимой 2006 года в тюрьме, по свидетельству западной прессы произошла попытка мятежа, подавленная охраной и воинскими подразделениями, которые открыли огонь на поражение и убили, по меньшей мере четверых заключенных, сумевших прорваться к внешним воротам тюремного комплекса.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане 15 августа произошел государственный переворот и власть в стране фактически перешла к террористам.