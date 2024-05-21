Вертолет президента Ирана разбился из-за технической неисправности: местные СМИ обнародовали подробности

Причиной падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, могла быть техническая неисправность. Делегация военных вместе с экспертами на месте крушения уже начали расследование причин аварии.

Об этом сообщило иранское информагентство IRNA. Отмечается, что всего вертолетов с "министрами и чиновниками" было три, два из них приземлились без проблем.

"Раиси погиб в воскресенье 19 мая 2024 года в аварии вертолета, которая произошла из-за технической неисправности при возвращении из Хода Дамба Афарин в Тебрижский нефтеперерабатывающий завод", – говорится в сообщении издания.

В то же время, начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри заявил, что делегация военных вместе с экспертами на месте трагедии начали расследование причин аварии.

Отмечается, что во время авиакатастрофы погибли министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян, лидер пятничной молитвы города Тебриз Мохаммад Али Аль-Э Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати, Мехди Мусави, руководитель команды охранников Раиси, а также пилоты и обслуживающий персонал на борту.

Похороны президента Ирана Ибрагима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате аварии вертолета, который 19 мая разбился в горах на границе с Азербайджаном.

Уже 20 мая верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи утвердил первого вице-президента Мохаммада Мохбера в должности временного президента страны. Аятолла поручил Мохберу "подготовить почву для выборов нового президента".

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